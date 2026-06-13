Dvejn Vašington potvrdio je da je i zvanično odigrao poslednju utakmicu za Partizan i da neće nositi crno-beli dres sledeće sezone.

Izvor: MN Press

Partizan je završio sezonu bez trofeja. U finalu ABA lige izgubio je četvrti meč finalne serije od Dubaija (83:81), čime su ugašene sve nade za osvajanje regionalnog šampionata.

Po završetku utakmice Dvejn Vašington potvrdio je da je odigrao posljednji meč u dresu crno-bijelih i da naredne sezone neće nastupati za Partizan.

„Da, jeste, moja posljednja utakmica u Partizanu. Volio bih da se završila drugačije. Volio bih da sam igrao bolje. Nesrećna situacija, ali da. Ovo je moja posljednja utakmica“, rekao je Vašington nakon meča.

Američki košarkaš na ovom susretu proveo je na parketu 11 minuta i postigao svega dva poena. Tokom sezone imao je problema sa povredama, a već neko vrijeme bilo je jasno da njegov ostanak u Partizanu nije izvjestan.

Vidi opis "Ovo je moja poslednja utakmica u Partizanu": Amerikanac potvrdio da se ne vraća sledeće sezone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Vašington je u međuvremenu prešao pod zastupništvo agenta Miška Ražnatovića, a već se spekuliše o interesovanju pojedinih evroligaških klubova. Među ekipama koje se dovode u vezu sa njegovim angažmanom pominje se i Dubai.