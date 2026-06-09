San Antonio je prekinuo niz Njujorka u NBA finalu, pobijedivši 115:111. Vembanjama je briljirao sa 32 poena, dok Niksi vode 2:1.

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Ovogodišnje finale NBA lige zaista je donijelo spektakl i videli smo i treći uzastopni "brejk" na mečevima San Antonija i Njujorka. Nakon što su Niksi dva puta slavili u Teksasu, sada su Sparsi uzvratili na gostovanju u Njujorku i došli su do prve pobjede u finalu, bilo je 115:111!

To znači da su Sparsi i dalje "živi" u ovoj seriji i za to mogu da zahvale Viktoru Vembanjami, međutim prema prvim reakcijama iz domaćeg tima - za to su "krive" i sudije na koje su udarili svi redom, od navijača do glavnog trenera Majka Brauna.

Gosti su izveli deset slobodnih bacanja više, dok je na terenu bilo i te kako "varnica" - i u dva navrata Džejlen Branson završio je na parketu. Jednom kada ga je Stefon Kesl "ovjerio" ramenom, a drugi put kada je Viktor Vembanjama izgubio živce i udario najboljeg igrača Niksa - inače strijelca 32 poena na večerašnjoj utakmici.



Isto toliko - dakle 32 - zabilježio je i Viktor Vembanjama briljuraći na obje strane parketa. Zabilježio je i osam skokova i šest asistencija, uz tri blokade, pokazavši koliko mu je stalo da San Antonio "ostane" u ovoj seriji - i jeste.

WEMBY DELIVERED IN GAME 3 AT MSG!



32 PTS

8 REB

6 AST

2 STL

3 BLK



Spurs make it a 2-1 series.pic.twitter.com/HXFAP0UcTq — NBA (@NBA)June 9, 2026



Odličan za Nikse bio je i Anunobi sa 28 poena, Hart je imao 16, uz devet skokova i pet asistencija, a Karl-Entoni Tauns je stao na 11 poena i osam skokova. Mora se priznati da se od njega više očekivalo. S druge strane Vembanjama je imao pomoć Kesla sa 23 poena, Harper je dodao 13, a Šempejn i Foks po 12.

Stephon Castle was given a common foul for this play on Jalen Brunson.



The MSG crowd was not happy pic.twitter.com/7pvKzBlLj2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA)June 9, 2026



Niksi sada vode 2:1, a četvrta utakmica NBA finala opet se igra u Njujorku u noći između srijede i četvrtka.