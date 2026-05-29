Evroliga će zadržati format za narednu sezonu, a onda nas očekuje košarkaška revolucija.

Poznati su učesnici Evrolige za sezonu 2026/27. Osvajač Evrokupa Burg je odlučio da nastavi da se takmiči u drugom po rangu evropskom takmičenju, što znači ćemo naredne sezone gledati isti sastav klubova. Već ranije je bilo najavljane da proširenja neće biti, samo se čekala odluka francuskog tima.

Burg će ostati u Evrokupu po ugovoru 3+2, a Monako i Pariz će ostati u eliti. To znači da će Francuska i dalje imati tri predstavnika u Evroligi, nakon što je Asvel odlučio da produži licencu i našao bogate sponzore koji će doneti veliki boljitak klubu.

"Nakon procjene svih izazova - finansijskih, organizacionih i ljudskih - donijeta je odluka u dogovoru sa Evroligom. Klub daje prioritet dugoročnoj stabilnosti i razvoju u odnosu na neposredni napredak", stoji u obavještenju Burga.

Od sezone 2027/28 tekstonske promjene

Ćus Bueno je tokom Fajnal-fora Evrolige otkrio da se već se počelo sa pregovorima oko prelaska na franšizni sistem koji bi trebalo da počne od 2027/28.

Španac je potvrdio da postoji 17 timova zainteresovanih za franšize (među kojima su Zvezda i Partizan), od kojih je 14 već dio Evrolige, dok su su tri ponude od strane fondova koji žele da pokrenu nove klubove. Takođe, čak 40 klubova želi da se priključi drugom po rangu takmičenju, Evrokupu.

"Oba kluba su iskazala jasnu želju da postanu franšize. U ovom trenutku ne znamo tačno koliko brzo ćemo se širiti, možda već sledeće sezone budemo imali dvije ili tri nove franšize. Idealan plan je da najprije imamo 18 stalnih franšiza, a da potom ligu proširimo na 24 kluba, uz obavezno zadržavanje prohodnosti kroz Evrokup", rekao je Bueno prilikom obraćanja.

Nije tajna da će određeni klubovi imati olakšice prilikom dobijanja novog statusa, što se odnosi na Crvenu zvezdu i Partizan. Naravno, moraće da prođu kod čitav proces kao i ostali kandidati, ali će na osnovu starih zasluga dobiti popust.

"Partizan i Crvena Zvezda su dugo sa nama, jasno su pokazali da žele da budu dio ove porodice i svima je očigledno šta donose takmičenju. Mi definitivno želimo da ih imamo u ligi, ali oni moraju da prođu kroz proces. Ipak, oni se nalaze među klubovima koji su nam pomogli da izgradimo ovo takmičenje. Zbog toga, svi klubovi koji su bili uz nas imaće ozbiljan popust na sam proces dobijanja licence, u poređenju sa nekim novim projektima koji dolaze izvan Evrolige, a takođe žele da kupe status franšize“, zaključio je Ćus Bueno.