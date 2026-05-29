Košarkaši Oklahome i San Antonio Sparsa odigraće sedmu utakmicu za plasman u finale NBA lige gdje već odavno čekaju Njujork Niksi.

Košarkaši San Antonio Sparsa izborili su majstoricu u finalu Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u šestoj utakmici slavili protiv aktuelnog šampiona, Oklahoma Siti Tandera sa 118:91. Dvostruki MVP Šej Gildžus-Aleksander je odigrao jedan od najgorih mečeva ove sezone, dok je Viktor Vembanjama sa druge strane bio na visini zadatka.

Sparsi su vodili tokom čitave utakmice, već u prvoj četvrtini su imali dvocifrenu prednost, a maksimalno su imali +28 tokom treće i četvrte dionice. Pitanje pobjednika se nije postavljalo ni u jednom momentu, a Oklahoma će pred domaćim navijačima juriti priliku da brani titulu protiv Njujork Niksa.

Game 7 Saturday in OKC

MVP NBA lige je odigrao jedan od najslabijih mečeva u sezoni postigavši 15 poena, jedan skok i četiri asistencije, a koliko je Oklahoma bila loša, dovoljno govori to što je i dalje bio najefikasniji u svom timu. Iz igre je šutirao 6/18, a na terenu je proveo oko 28 minuta. Drugi najefikasniji u Oklahomi bio je Džered Mekejn sa 13 poena.

Ni Viktor Vembanjama nije briljirao kako umije i meč je završio sa 28 poena uz 10 skokova. San Antonio je u svojim redovima imao pet dvocifrenih igrača, Harper je ispratio Vambanjamu sa 18 poena, Kesl je dodao 17.

Negativan rekord

Gildžus-Aleksander je odigrao očajnu utakmicu i to kada je bilo najvažnije. Kanađanin je za 28 minuta postigao samo 15 poena, uz 6 od 18 šut iz igre i dvije izgubljene lopte. To mu je donijelo negativan rekord.

Igrač Oklahome je imao plus-minus 28, čime se izjednačio sa Džoelom Embidom (7. utakmica polufinala Istoka 2023.) po najnižem plus-minus rezultatu MVP-ja NBA lige u plej-ofu.