Adam Silver potvrdio je da će NBA liga u bliskoj budućnosti da uvede vještačku inteligenciju zbog faulova. Jasno je da je Šej Gildžus-Aleksander jedan od razloga za to.

Oklahoma je povela sa 3-2 u finalu Zapada protiv San Antonija i ima prvu meč loptu u Teksasu. Mnogo se priča o Šeju Gildžusu-Aleksanderu, aktuelnom MVP-ju NBA lige i čovjeku koji je dobio nadimak "kralj flopinga" odnosno glume. Često pada, folira se, dobija faulove, u četvrtoj utakmici spomenute serije je dao 32 poena od čega je 16 bilo sa penala (od 17 pokušaja). Zbog svega toga je komesar Adam Silver najavio promenu pravila.

"Da, razgovaram o tome. Moram da kažem da postoji razlika između 'prodavanja' faula i pravog flopinga gdje u stvari pokušavaš da prevariš sudije. Ponekad i kada gledam sa tribina igrači možda padaju zbog faula, ali ako ne varaju sudije, onda je to njihovo pravo, uče ih tome. Da li suđenje može da bude bolje? Naravno da može. Mogu li sudije ponekad da nasjednu na neke faulove? Da, ali pratimo i to naravno", rekao je Silver.

Baš zbog toga otkriva i da će vrlo brzo da se napravi promjena i biće uvedena vještačka inteligencija, nešto slično kao u tenisu.

"Suđenje je sjajno, želim da kažem još jednu stvar, jer postoji dosta kontroverzi. Kada su u pitanju ponovljeni snimci dolazimo do poente brzo. Na primer kada lopta izađe u aut, od koga se odbila i slično. Kao u tenisu što imate 'oko sokolovo' pa vidite da li je na liniji ili nije. I mi ćemo da pređemo na sistem gdje će ta cela kategorija da bude automatska. Biće brza odluka od strane vještačke inteligencije, kamere će biti blizu terena i ukloniće mogućnost subjektivne sudijske odluke. Brzo će da vidi, donese automatsku odluku, meč se nastavlja. Neće biti 'čelendža' za to. Onemogućiće sudijama da donesu subjektivne odluke."

Naglasio je da cilj nije da se zamijene sudije, već samo da se ubrza igra.

"Postoji kontakt skoro uvijek, posao sudije je da procijene da li je taj kontakt dovoljan za faul, koliko je jak, to ne može da ocijeni kamera, takve stvari moraju sudije da rešavaju, jer su na terenu i osjećaju igru", zaključio je Silver.