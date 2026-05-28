Podgorica je dobila novi simbol urbane umjetnosti!

Između Gazele i Blažovog mosta, uz obalu Morače, postavljena je metalna skulptura „Teodorus“, rad poznatog crnogorskog umjetnika Danila Baletića.

Transformer je zrađen od metala i industrijskih elemenata, već privlači pažnju prolaznika, turista i ljubitelja moderne umjetnosti. Sa štitom na kojem se nalazi grb Podgorice, „Teodorus“ simbolično predstavlja čuvara grada i donosi novu energiju prostoru uz rijeku Moraču.

Novi umjetnički simbol već je postao jedno od zanimljivijih mjesta za fotografisanje u glavnom gradu.

Baletićevi transformersi i ranije su bili prepoznatljiv dio duha Podgorice, a nakon više od decenije, ova priča dobija novo poglavlje kroz „Teodorusa“ – spoj čelika, kreativnosti i savremenog gradskog identiteta.