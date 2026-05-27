Budućnost Voli i Dubai Basketball će u četvrtak od 19 časova u Zenici odlučiti ko će biti drugi finalista plej-ofa ABA Lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nema više prostora za popravni. Budućnost Voli i Dubai Basketball će u četvrtak od 19 časova u Zenici odlučiti ko će biti drugi finalista plej-ofa ABA Lige. U finalu već čeka KK Partizan, a odgovor na pitanje ko će na megdan „crno-bijelima“ stiže iz dvorane „Husejin Smajlović“.

Podgorički tim je u ponedjeljak, poslije dramatične završnice, savladao Dubai i izborio majstoricu, a taj trijumf dodatno je podigao samopouzdanje ekipe pred odlučujući duel. U taboru „plavih“ vjeruju da mogu do iznenađenja protiv favorita, a jedan od ključnih faktora biće igra u odbrani. Ukoliko budu agresivni i disciplinovani, te spriječe rivala da dođe do lakih poena i igre u tranziciji, šanse za pobjedu značajno rastu. Upravo je to nedostajalo u prvom meču, kada je Dubai praktično završio posao već u prvom poluvremenu.

„Smatram da će utakmicu odlučiti ko bude čvršći, agresivniji i bolji u skoku. Ekipa koja bude bolja u tim segmentima odnijeće pobjedu. Moramo da budemo spremni za osnovne stvari – da igramo agresivno, kao što je to bio slučaj u drugoj utakmici. Vjerovatno će u trećem meču biti potrebno još više energije i fokusa. Idemo rasterećeno, ali sa velikom željom da se borimo i da timskom igrom dođemo do pobjede“, poručio je trener Budućnosti Andrej Žakelj.

Velike zasluge za pobjedu u prethodnom susretu pripadaju cijelom timu, ali je važnu ulogu imao i Rasid Sulajmon, koji je pogodio nekoliko ključnih šuteva u završnici, uključujući i trojku koja je prelomila meč.

„Očekujem veliku borbu. Ovo je posljednja utakmica koja odlučuje ko ide u finale ABA lige i sigurno je da obje ekipe žele da nastave dalje. Čeka nas težak i zahtjevan meč na gostujućem terenu, ali moramo da damo sve od sebe, da igramo srcem, sa mnogo intenziteta i da sprovedemo plan igre na pravi način kako bismo došli do pobjede“, istakao je Sulajmon.

Bek Budućnosti osvrnuo se i na atmosferu iz prethodne utakmice.

„Mislim da nam je igranje kod kuće velika prednost. Navijači su bili nevjerovatni i vjerujem da su jednako doprinijeli pobjedi kao naši pogođeni šutevi ili dobre odluke stručnog štaba. Sada će biti drugačije jer ne igramo na svom terenu, ali moramo da nosimo njihovu podršku sa sobom, da izađemo hrabro i odigramo čvrsto našu prepoznatljivu košarku. Ako budemo takvi, vjerujem da imamo veliku šansu.“

Pred ovakav duel, kaže, normalno je da postoji određena doza pritiska i nervoze.

„U pitanju je velika utakmica, ali to je i normalno. To znači da vam je stalo i da želite da pobijedite. Važno je da ostanemo mirni, fokusirani i zajedno kao tim. Mislim da će, kada utakmica počne, svi zaboraviti nervozu i potpuno se posvetiti igri. Zato će ovo biti meč u kojem će fokus, vjera i zajedništvo imati ogroman značaj“, zaključio je Sulajmon.