"Oba puta sam ja tražio razvod": Žika Jakšić drugi put oženio 24 godine mlađu, pa otkrio sve o krahu braka

Žika Jakšić otkrio detalje ljubavi, ali i kraha braka sa nekadašnjom voditeljkom

Saša Žika Jakšić, voditelj popularnog takmičenja "Nikad nije kasno", do sada je dva puta bio u braku.

Iz prvog braka ima sina Andriju. U drugom braku sa bivšom voditeljkom i pjevačicom Dajanom Paunović ima sina Dušana.

Dajana je 24 godine mlađa od Žike, a njihova ljubav završila se 2017. godine kada su stavili tačku na svoj brak. Iako su mnogi mislili da je ona inicijator za razvod, Jakšić tvrdi da je on taj koji je donio takvu odluku.

- Oba puta sam ja odlučio da želim razvod. Nije bilo lako donijeti tu odluku, niti se ona donosi u afektu. Čovjek mora da se najprije bori da sačuva brak, ali kada vidi da ne može, treba presjeći i potruditi se da šteta bude što manja. Kada sam prestao dobro da se osjećam u brakovima, izlazio sam iz njih. Ne bih želio da zvučim kao da se pravdam, ali tako je stvarno bilo najbolje za sve. Ako je za neku utjehu, sa obje bivše žene sam u super odnosima, sve smo prevazišli na civilizovan način - rekao je Žika jednom prilikom i istakao da je tako bilo najbolje za sve.

