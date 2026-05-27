Starleta i Onlifens zvezda Tamara Bojanić uhapšena je noćas u Beogradu na vodi
Influenserka Tamara Bojanić privedena je sinoć nakon što ju je policijska patrola zaustavila u naselju Beograd na vodi radi rutinske kontrole.
Prilikom provere utvrđeno je da je Tamara Bojanić u alkoholisanom stanju, te je policija odmah reagovala i sprovela je u stanicu policije u Savskoj ulici, a urađen joj je i test na opijate, piše Pink.
"Nikad sa muškarcem koji ima platu 2.000 evra": Izjava uhapšene Tamare Bojanić razbesnela javnost
Naša Instagram i Onlifens zvezda Tamara Bojanić, nekoliko puta do sada je uspela da šokira domaću javnost svojim izjavama i potezima.
Jedna od izjava koja se pamti jeste ona da "nikada ne bi bila s muškarcem koji malo zarađuje". A to malo je - 2.000 evra.
""Bila sam pre i nikad više. Sad samo tražim bogate, jer i ja imam para", rekla je Tamara, a na pitanje voditelja "a šta ako je dobar, zgodan, lep"... odgovorila "koga boli uvo u današnje vreme".