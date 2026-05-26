Saigrač Nikola Jokića iz Denvera Jonas Valančijunas otvoreno je govorio o tome da bi karijeru mogao da nastavi u Evropi

Košarkaš Denvera Jonas Valančijunas se posle neuspješne sezone u klubu iz Kolorada vratio u domovinu. Litvanac je proveo 14 sezona u najjačoj ligi na svijetu, a sve glasnije se govori o tome da bi karijeru mogao da nastavi u Evropi. Ne krije - prija mu pažnja svih klubova koji ga žele u timu.

Litvanac je zajedno sa Nikolom Jokićem bio jedan od favorita za osvajanje NBA lige, ali je Denver ispao u prvom kolu plej-ofa. Zbog toga postoji mogućnost da će Nagetsi ponovo u rekonstrukciju, očigledno sve dok ne pronađu tim koji bi mogao ponovo da postane šampion lige. Zato nije isključena mogućnost ni da Valančijunas napusti ekipu.

I dalje sve zavisi od Denvera, pošto Valančijunas ima ugovor vrijedan 10 miliona dolara i za narednu sezonu. "Zavisi od toga da li će me trejdovati, zadržati ili ne. Sve će biti jasno u prvoj nedelji jula, možda čak i ranije", rekao je Litvanac u emisiji "Pikenrols".

U slučaju da Nagetsi riješe da raskinu ugovor sa Valančijunasom, na račun Litvanca legla bi dva miliona dolara odštete, ali se ne isključuje ni mogućnost trejda. "Želim da igram, da uživam, da pobjeđujem. Zove košarka, ne neki grad, ne neki klub. Ko god se pojavi, ko ponudi najbolju situaciju za pobjedu... Meni je potrebno da pobjeđujem. Želim da pobjeđujem. Želim negdje da se popnem na pobedničko postolje. Želim sebi da dam najveću moguću šansu za pobjedu", rekao je Litvanac.

Kad je u pitanju situacija u Denveru, novi trener, sastav koji će biti na raspolaganju naredne sezone... Čini se da mnogo toga zavisi od najboljeg igrača NBA lige Nikole Jokića. "Zasad mislim da je najveće pitanje za njih kakav igrački kadar planiraju, odnosno ko ostaje, a ko odlazi. Koliko sam razumio, samo Nikola ostaje nedodirljiv, dok je sve ostalo podložno promjeni", rekao je.

Međutim, ostanak u Denveru i dalje je pod znakom pitanja. "Nisam igrač koji se ljuti, ljutim se kada postoji razlog, a sada nema razloga", progovorio je o situaciji u timu. "Na kraju krajeva, ja sam potpisao ugovor, a ne neko drugi, tako da moram da ispunim uslove", rekao je Valančijunas.