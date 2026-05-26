Ispitni centar saopštio je danas da će se maturski i stručni ispiti održati 4. umjesto 5. juna.

"Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ispitni centar obavještavaju javnost da će se, zbog održavanja Samita EU - Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna 2026. godine, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna 2026. godine, kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike", ističe se u saoppštenju Ispitnog centra.

Ove izmjene Školskog kalendara objavljene su u Službenom listu Crne Gore.