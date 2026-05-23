Najdžel Hejs Dejvis oglasio se sa Islanda i po ko zna koji put u sezoni izazvao bijes navijača Panatinaikosa

U nekim zemljama košarka je mnogo više od same igre, a jedna od takvih svakako je Grčka. Posebno kada igrate za jedan od dva najveća kluba – Panatinaikos ili Olimpijakos. Najdžel Hejs-Dejvis očigledno ne pridaje tome previše značaja, pošto se oglasio sa Islanda i ponovo izazvao bijes navijača.

„41.285 koraka, 312 minuta slušanja ‘Ajsmena’, 52 puta sam izgovorio ‘nema šanse da je sunce još tu’. Koristio sam šest različitih jezika, vozio se četiri sata, pročitao dvije islandske knjige i imao jednu prirodnu rutinu njege lica. Cijena je presmiješna iskreno, ali sam srećan“, napisao je Najdžel.

Cost: Ridiculous honestly, but I'm happypic.twitter.com/rimdwloLb5 — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES)May 22, 2026

Panatinaikos je ispao iz plej-ofa Evrolige, pošto je izgubio od Valensije i ostao bez plasmana na fajnal-for. Završni turnir igra se upravo u dvorani Panatinaikosa – „OAKA areni“, gdje se za titulu bore Olimpijakos i Real Madrid.

Navijači „zelenih“ žestoko zamjeraju Amerikancu što je i prije plej-of serije odlazio na putovanja, a isto je uradio i sada pred plej-of duel protiv PAOK-a. Jasno je da ga komentari i reakcije navijača očigledno ne dotiču previše.