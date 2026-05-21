Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović prisustvovaće Fajnal-foru Evrolige. Bivši trener Partizana je snimljen u Atini gdje u petak startuje završni turnir elitnog takmičenja.

Obradovića ne viđamo često u javnosti nakon što je u novembru napustio Humsku, a spekulacije o njegovom povratku uveliko traju. Da ne može bez košarke, to je svima jasno, pa će biti među košarkaškom elitom koja će se okupitu u OAKA areni ovog vikenda.

Η άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο " The Ilisian" για το Final Four της EuroLeague.pic.twitter.com/QhuwF9MUXh — SPORT24 (@sport24)May 21, 2026

Nakon što je Panatinakos eliminisan u četvrtfinalu od Valensije, povele su se priče o smjeni Ergina Atamana, a kao "prvi pik" uprave je označen upravo Obradović. Srpski stručnjak je sa atinskim "zelenim" osvojio čak pet Evroliga i njegov povratak bi i te kako uzburkao evropsku košarku. Ipak, za sada je sve na nivou spekulacija, a Obradović je održao riječ kada je rekao da neće trenirati nijedan drugi klub do kraja sezone.

Fajnal-for počinje duelom Olimpijakosa i Fenerbahčea u petak od 17 časova, dok se Valensija i Real Madrid sastaju od 20 časova. Istanbulski tim brani titulu osvojenu prošle godine, dok je Valensija prvi put u istoriji obezbijedila plasman među četiri najbolje ekipe.