Ruska „Alrosa“ ovjekovječila Kusturicu: Dijamant od 79,83 karata nazvan po režiseru

Ruska državna kompanija "Alrosa" nazvala je dijamant od 79,83 karata po srpskom i svjetskom režiseru Emiru Kusturici.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Kompanije velike ili neobične dijamante često imenuju po svjetski poznatim ličnostima ili događajima, a po Kusturici je nazvan dijamant koji je 23. maja 2024. godine iskopan na Nakinskom rudnom polju, prenosi "Sputnjik".

"Dijamant je nazvan u čast srpskog režisera, koji je nosilac više značajnih priznanja u Rusiji, zbog njegovog doprinosa jačanju prijateljstva i saradnje među narodima, kao i popularizacije ruskog jezika i kulture u svijetu, navedeno je u sertifikatu.

"Alrosa" je velika ruska državna kompanija za eksploataciju dijamanata i jedan od najvećih proizvođača dijamanata na svijetu.

Sjedište kompanije je u Jakutiji, gdje se nalaze glavna ruska nalazišta dijamanata.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je Kusturicu Ordenom družbe za izuzetan doprinos učvršćivanju prijateljstva naroda i popularizaciju ruskog jezika i kulture u svijetu.

Kusturicu je odlikovao patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril, i to Ordenom Svetog Serafima Sarovskog prvog stepena povodom 70. rođendana srpskog režisera, a za doprinos očuvanju tradicionalnih vrijednosti, promociju pravoslavnih i kulturnih vrijednosti.

Srpski režiser je 2016. godine dobio svoju "zvijezdu" u Aleji zvijezda u Uljanovsku, u okviru festivala koji se održava u tom gradu.

(Srna)