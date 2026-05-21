Galeb "pogodio" Čarlsa: Hit snimak sa kraljevske turneje obišao svijet

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Britanski kralj Čarls Treći u srijedu je tokom posjete Sjevernoj Irskoj doživio nezgodu kada se na njega uneredio galeb, koji mu je zaprljao sako i poprskao ljude oko njega.

Galeb "pogodio" Čarlsa: Hit snimak sa kraljevske turneje obišao svijet Izvor: i-Images / Eyevine / Profimedia

Da svakodnevne situacije ne mimoilaze ni članove kraljevske porodice, dokaz je i snimak na mom se može vidjeti kakvu "nezgodu" je doživio kralj Čarls tokom svoje turneje u Irskoj.

Incident se dogodio juče, drugog dana trodnevne posjete kralja Čarlsa i kraljice Kamile Sjevernoj Irskoj. Iako je trenutak iznenadio okupljene, kralj je sve okrenuo na šalu.

Britanski monarh ostao je pribran nakon neugodnog trenutka, a Irena Marting, koja je bila svjedok incidenta i koja je nakon nemilog događaja prenijela kako je on reagovao.

"Još je dobro da nije palo na moju glavu", rekao je kralj nakon što mu se dogodila nezgoda, prema riječima Irene Marting.

Marting je dodala da se "udar" galeba smatra znakom sreće, baš kao i kod nas kada se ista situacije desi sa golubom. Navela je i da su mještani oduševljeni, jer je Čarls III došao u Sjevernu Irsku i što su ga vidjeli.

Kralj Čarls je tog dana boravio u primorskom gradu na jugoistoku, drugog dana trodnevne posjete koju obavlja zajedno s kraljicom Kamilom.

