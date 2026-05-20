Džejlen Branson je sa Njujork Niksima napravio čudo u prvom meču finala Istočne konferencije NBA.

Izvor: Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Počelo je finale Istoka u NBA ligi i to vrlo dramatično. Tek posle produžetka su Njujork Niksi uspjeli da pobijede Klivlend Kavalirse 115:104 i tako povedu sa 1:0.

Uspjeli su Niksi da naprave čudo, vratili su se iz ogromnog deficita, izborili produžetak i pobijedili na kraju. Gubili su 93:71 na osam minuta do kraja, a onda su anulirali minus od 22 razlike i na kraju pobijedili. Na samom kraju regularnog dijela imao je Sem Meril otvoren šut za tri za pobjedu nakon dodavanja Džejmsa Hardena, ali je promašio.

THE ENDING OF REGULATION IN CAVS-KNICKS. ABSOLUTE MADNESS.pic.twitter.com/Synu1jsCY5 — Legion Hoops (@LegionHoops)May 20, 2026

Preokret je donio nevjerovatni Džejlen Bransons 38 poena, 6 asoistencija i 5 skokova, dok je Mikal Bridžis imao 18 poena i 5 skokova, Džoš Hart je uz 13 poena imao 7 skokova, a Karl Entoni Tauns je dao 13 poena uz 13 skokova, dok je i OG Anunobi postigao takođe 13 poena Kod Klivlenda Donovan Mičel je dao 29 poena uz 5 skokova i 3 asistencije, dok je Evan Mobli dao 15 poena uz 14 skokova. Dodao je i Džejms Harden 15 poena.

(MONDO, N.L.)