"Karleuša će doživjeti nervni slom": Ceca uhvaćena kako đuska sa ovom pjevačicom, drama u najavi

Ceca i njena mlađa koleginica uživale su i opustile se uz hitove mladog muzičara, a mediji su to odmah snimili.

Pjevačice Svetlana Ceca Ražnatović i Milica Pavlović bile su samo jedne od mnogih javnih ličnosti koje su se pojavile večeras na Nućijevom koncertu u Beograd.

Milica je strpljivo pozirala medija, zatim malo porazgovarala sa nama, dok Ražnatovićka nije bila raspoložena za izjave.

Ipak, bila je raspoložena za đuskanje, i to upravo sa Milicom.

Njih dvije su se opustile uz Nućijeve pjesme i provodile se za stolom, gdje su bile sa zajedničkim prijateljima.

Snimak je vrlo brzo postao viralan, a mnogi se pitaju kako će reagovati Karleuša kada bude vidjela ove kadrove.

"Jelena će doživjeti nervni slom", "E ovo se čekalo, uskoro nova drama", bili su samo neki od komentara.