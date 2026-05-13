Iako je Vembanjama sjajan igrač, njegovi kontroverzni potezi izazivaju frustraciju među navijačima. Kako NBA reaguje na to?

Viktor Vembanjama je fantastičan igrač i zaista igra nevjerovatno ove sezone, a čini se da NBA liga toliko želi da bude njeno naslovno lice da mu se svašta dopušta. Tako nije dobio ni meč suspenzije za "laktanje" na prethodnom meču s Minesotom, tako da je odmah na sljedećem uradio sličnu stvar, ošamarivši Džejdena Mekdenijelsa.

Na kraju je i tu prošao bez adekvatne kazne, tako da je očekivano što navijači drugih timova postaju pomalo frustirani njegovim igrama, ali sve je to nešto što mu NBA liga ciljano dozvoljava da radi. Pogledajte:

Wow!! Victor Wembanyama slaps Jaden McDaniels across the face, ruled a common foul!! Then laughs about it at the end. Ethical.



This guy is a dirty player!!pic.twitter.com/uR5m8B7YsA — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day)May 13, 2026



Inače, Vembanjama je prethodne noći predvodio San Antonio do pobmede nad Minesotom 126:97 i tako je njegova ekipa povela 3:2 u seriji i sada odlazi u Mineapolis na "meč istine". Vidjećemo da li će se i na njemu Vembi "zapaliti" kao što je to bio slučaj prethodne noći kada je za prvih šest minuta dao čak 16 poena, ljut zbog ranijeg isključenja.

Na kraju, Vembanjama je meč završio sa 27 poena, 17 skokova i pet asistencija, za samo 33 minuta na parketu. Uz njega je imao pomoć Džonsona sa 21 poenom, Foks je dao 18, Kesl 17 poena, dok su Harper i Vasel imali po 12.

Što se tiče Minesote, predvodio ju je Edvards sa 20 poena, dok su Mekdenijels i Rendl dali po 17.

Wemby made Rudy Gobert do a 360pic.twitter.com/JwTVbGPwkZ — NBA Memes (@NBAMemes)May 13, 2026



Naredni meč igra se između petka i subote od 3.30 pred Minesotinim navijačima.

