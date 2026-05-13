Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde i Cedevita Olimpije igraće majstoricu za plasman u polufinale ABA lige. Utakmica koja će odlučiti ko će na megdan Partizanu je zakazana za petak od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić".

Crveno-bijeli su slavili u prvom duelu sa 101:92, da bi tim iz Ljubljane uzvratio i izjednačio u seriji poslije velikog preokreta 92:86. Što se tiče Partizana, oni su "odradili posao" u dvije utakmice protiv Bosne.

U drugom polufinalu sastaće se Dubai koji je bio bolji od Spartaka iz Subotice i Budućnost koja je nadigrala rumunski Kluž. Termini polufinala će naknadno biti utvrđeni.