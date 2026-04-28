Nikola Jokić pričao je sa novinarima poslije pobjede Denvera protiv Minesote u petom meču plej-of serije u NBA ligi.

Nikola Jokić je odigrao odličan meč, upisao tripl-dabl (27, 16as, 12sk) i donio Denveru pobjedu protiv Minesote u petom meču plej-of serije (125:113). Za razliku od prethodne dvije utakmice koje su izgubili, Nagetsi su u ovom duelu izgledali mnogo bolje, agresivnije i to se vidjelo.

"Da, definitivno je fizikalnost bitna .Ne znam kako je moguće da smo imali 10 faulova u napadu, ali tako je kako je. Možda nam je to bilo potrebno, takva fizikalnost, to je način razmišljanja i za naredni meč", počeo je Jokić razgovor sa novinarima na konferenciji.

Pitali su ga i za način pripreme za peti meč poslije tri uzastopna poraza od "vukova".

"Definitivno je fizikalnost bila bitna, fokus takođe. Bio sam u ovakvim situacijama i ranije. Znamo da kada igraš u eliminacionim mečevima moraš da budeš ekstremno fokusiran i smatram da smo to sada uradili."

Imao je i interesantan odgovor kada su ga pitali kako ekipa može da napravi razliku između toga da bude fizikalna i agresivna, a u isto vrijeme pametna.

"Ako razmišljate previše, onda ste u problemu. Morate da budete fizički spremni, ako napravite dva faula i to je okej. Samo da ne pretjerate sa razmišljanjem o tome."

"Gober? Ponavljam to stalno"

Rudi Gober igrao je sjajnu odbranu na Jokiću u prethodnim mečevima, ali je u petom Nikola bio nerešiva enigma za Francuza. Pitali su ga mediji i da li je menjao nešto u pristupu zbog njega.

"Znate kako, ponavljam ovo stalno, Rudi je sjajan defanzivac. Tjera vas da radite nešto više u svakom posjedu, svakoj situaciji. Mislim da sam igrao protiv njega najviše od svih centara tokom karijere. Dobro se poznajemo, igrali smo i u reprezentaciji. Dobro se znamo."

Odličnu partiju pružio je Spenser Džouns sa 20 poena (4/5 za tri).

"Ostao je spreman, njegova minutaža je oscilirala, pa se povrijedio i prošao je kroz dosta toga. U prošloj utakmici. Da li je poentirao? Ali, njegov uticaj je bio veliki. U ovom meču je dao 20 poena što je veoma važno. Dao je neke važne trojke, defanzivno je bio agresivan i tjerao rivala da se premišlja."

"Prva utakmica u kojoj smo to radili"

Kao jedan od veoma važnih faktora u seriji je Nikola istakao igru u tranziciji i dolazak do lakih poena.

"Ovo je prva utakmica u kojoj smo im uradili nešto što su oni nama radili, ti laki poen u tranziciji. U kontri dva na jedan ili dva na nula ili kako god. Ako neko poentira u trećoj sekundi napada onda vas to 'ubija'. Moramo da budemo agresivni i da dolazimo do lakih poena."

Slijedi meč u Minesoti koji Nagetsi moraju da dobiju kako znaju i umiju. Očekuje se neprijateljska atmosfera, a poraz bi značio i ispadanje iz plej-ofa.

"Moramo da stvorimo sopstvenu energiju, da se hranimo time, tako razmišljamo. Nećemo da dozvolimo da buka utiče na nas. Samo da stvorimo svoju energiju i da gradimo tako", završio je Jokić.