Tai Odijase, centar koji je privukao pažnju, ostaje u Hapoelu uz novi ugovor od milion dolara, što komplikuje planove Partizana.

Tokom vikenda pojavila se informacija da je KK Partizan pronašao centra za novu sezonu i da će to biti Tai Odijase, međutim ubrzo je to demanzovano iz Izraela. Prema izvorima izraelskih medija, Odijase je odlučio da i naredne godine igra za Hapoel, odnosno nema namjeru da mijenja sredinu.

Centar koji je "eksplodirao" u završnici sezone Evrolige je privukao pažnju na sebe i dugačak je red klubova koji su ga motrili, međutim ni Partizan, ni niko drugi, neće uspjeti da ga dovede jer je na korak od produžetka saradnje.

Hapoel iz Tel Aviva ponudio mu je višegodišnji ugovor i to je bio glavni razlog zbog kog je Odijase odlučio da ne mijenja sredinu ovog ljeta. Navodno, očekuje se da će prema novim uslovima u tri naredne sezone zarađivati po milion dolara godišnje, što će teško odbiti.

Prethodno je imao sporazum sa Hapoelom na dvije godine (s tim da je druga sezona opcionalna), a očigledno mu se dopalo i odlučio je da ostane, pošto ima dobru saradnju sa Dimitrisom Itudisom.

Ko je Tai Odijase?

Ovaj Nigerijac rođen u Americi je nastupao za reprezentaciju - Portorika! To je radio kao naturalizovani igrač, a nakon završenog koledža išao je postepeno. Igrao je za Tenerife, pa Lavrio u Grčkoj, zatim u razvojnoj lgii i za Getingen i Oldenburg u Njemačkoj. Potom je nastupao za Brešu, Prometej i Bahčešehir.

Ovaj 30-godišnji centar visok 206 centimetara došao je u Hapoel kao četvrti centar, ali je u međuvremenu uspio da se izbori za minutažu zajedno sa Denom Oturuom, dok je recimo Džonatana Motlija potpuno izbacio iz rotacije.

U izraelskoj ligi je imao 14,4 poena i 4,3 skoka po meču, a u Evroligi je bio dosta lošiji sa prosjekom od 4 poena i 1,9 skokova. Ipak tek u drugom delu sezone je zapravo i dobio šansu u Evroligi pa je tako protiv Dubaija imao indeks korisnosti 20, Makabiju je ubacio 13 poena, protiv Dubaija je imao 7 skokova...