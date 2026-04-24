Amerikanac Majk Džejms definitvno će potražiti novi klub na kraju sezone.

Najbolji strijelac u istoriji Evrolige Majk Džejms definitivno će napustiti Monako na kraju sezone. On je u intervjuu za francuski "Ekip" na zanimljiv način odgovorio na spekulacije o svojoj budućnosti.

Iako je situacija u timu iz "kneževine" jako loša, pojavile su se informacije da bi američki bek mogao da ostane do kraja ugovora koji je dogovoren do 2027. godine.

"Glasina je i da je Elvis Prisli još živ", rekao je Džejms i potom potvrdio da je završio svoju misiju u Monaku u koji je stigao prije pet godina.

Barselona se za sada nameće kao prvi favorit za njegov potpis, ali su navodno za 35-godišnjeg asa zainteresovani Olimpija iz Milana i Dubai. Monako će u petak odigrati drugu utakmicu plej-ina Evrolige protiv Barselone i postoji mogućnost da mu to bude poslednji meč u dresu "kneževa".

Džejms kaže da čeka kraj sezone i da za sada ni sa kim nije pregovarao o potencijalnom angažmanu. "Nisam nigdje potpisao, niti sam razgovarao sa bilo kim. Razmišljam samo o završetku sezone", rekao je Džejms.

Amerikanac ove sezone prosječno bilježi 16,7 poena, 3,4 skoka i 6,5 poena po utakmici u Evroligi, a sezonu karijere u Evropi je odigrao prije dvije godine kada je osvojio titulu MVP-ja, tada je Monako bio dio Fajnal-fora, kao i protekle sezone.

Njegov košarkaški put je počeo u Zagrebu, dalje ga je vodio preko Izraela, Grčke i Španije do NBA gdje je igrao za Finiks, Nju Orleans i Bruklin Netse. U Evroligi je igrao još za CSKA, Panatinaikos, Baskoniju i Olimpiju iz Milana.