Teniser iz BiH eliminisao je Matiju Belučija (Italija), a u narednom kolu igraće sa Talonom Griksporom (Holandija).

Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Damir Džumhur preskočio je prvu prepreku na Mastersu u Madridu. Najbolji bh. teniser, koji je u prestonicu Španije doputovao kao 84. teniser svijeta, savladao je šest mjesta bolje plasiranog Italijana Matiju Belučija rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 6:4).

Beluči, koji je devet godina mlađi od rođenog Sarajlije, nije uspio da parira u ovom duelu. Džumhur je uz dva brejka prvi set završio za 36 minuta, iskoristivši drugu meč-loptu koja mu se ukazala na njegov servis.

U drugom setu nismo vidjeli brejk sve do sedmog gema, kada je Džumhur materijalizovao prvu brejk-loptu i došao do 4:3. Oduzimanje servisa protivniku potvrdio je, uz manje probleme, u narednom gemu da bi potom kod 5:4 riješio gem bez izgubljenog poena.

Podsjetimo, Džumhur je nad današnjim protivnikom trijumfovao na istom mjestu i prije dvije godine. Tada je, međutim, morao mnogo više da se pomuči, s obzirom na to da je Belučiju pripao prvi set. Na kraju, taj meč je trajao dva sata i 36 minuta (4:6, 6:4, 6:2). Zanimljivo, današnji je trajao duplo kraće - sat i 18 minuta.

U drugom kolu, Džumhur će odmjeriti snage sa Holanđaninom Talonom Griksporom, 29. nosiocem na turniru.

