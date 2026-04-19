Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora fokusiran je na Barselonu i utakmicu plej-ina Evrolige.

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora uveliko razmišlja o utakmici sa Barselonom, kao i svi njegovi saigrači. Ipak, pre duela vrijednog opstanka u Evroligi, očekuje ih vječiti derbi sa Partizanom.

Naravno da se ne smije zanemarati važnost ove utakmice, ali je činjenica da crveno-bijeli za dva dana igraju "meč sezone".

"Naravno da je utakmica sa Partizanom od velike važnosti, ali trenutno nam je najveći fokus meč sa Barselonom, zbog svega što može da nam donese", rekao je Nvora za Meridian sport, pre nego što je saznao da odlaganja neće biti.

Svjestan je jedan od lidera Zvezde da će morati mnogo bolje u odbrani ukoliko žele da slave protiv Barselone u gostima. Utakmica protiv Reala će im služiti kao opomena.

"Moramo da se vratimo na način igre i postulate s početka sezone, kada smo imali seriju pobjeda. Da igramo zajedno i da svi pomažemo jedni drugima u odbrani. Ako to budemo radili, bićemo zaista dobar tim."

Duel u Barseloni je zakazan za utorak od 20.45. Poslednji okršaj srpskog i katalonskog kluba je bio pravi spektakl, ali su izabranici Ćavija Paskvala slavili posle produžetka.

"Prvo što pomislim je da će biti sjajna utakmica. Poslednji put smo vodili veliku borbu i očekujem da će tako biti ponovo. Sada, da bismo stigli do cilja, svaku utakmicu igramo kao da je finale."

Nvora kaže da je ta utakmica arhivirana i da se neće vraćati u prošlost. "Ne, to moramo da ostavimo iza sebe i fokusiramo se na sledeću utakmicu. To je najvažnije."

Zvezda je ostvarila rekordan broj pobeda 21, ali je ponovo završila kao deseta na tabeli kao prošle sezone. Imaju za čime da žale crveno-bijeli...

"Mislim da smo odigrali dobro, ali mogli smo i bolje. Izgubili smo neke utakmice koje nismo smjeli, ali smo dobili i neke koje niko nije očekivao da hoćemo. Sezona još nije gotova - nadamo se da ćemo igrati dobro u plej-inu i nastaviti dalje", zaključio je Nvora za Meridian sport.