Košarkaši Partizana pobjedom su završili sezonu u Evroligi, koju neće pamtiti po dobrom.

Crno-bijeli su savladali Baskoniju u utakmici poslednjeg 38. kola u Beogradu sa 91:79 (26:20, 18:19, 22:20, 25:20).

Partizan je sezonu završio sa 16 pobjeda i 22 poraza, dok je Baskonija ostala na 13 pobjeda, uz 25 poraza. Zanimljivo je da je ovo treća uzastopna sezona u kojoj su crno-bijeli upisali 16 pobjeda.

Crno-bijeli će na kraju biti 15. ili 16. što nikako ne može da se smatra uspješnom.

U timu Partizana Džekiri je bio najefikasniji sa 16 poena. Po 13 su postigli Džons i Braun.

Kod gostiju Dijakite je postigao 20 poena, Luvavu 13, a Simons 11.

Partizan sezonu nastavlja u ABA ligi, a već u nedelju od 19.30 časova dočekuje Crvenu zvezdu u poslednjem kolu Top 8 faze.

Crno-bijeli su završili sezonu u Evroligi koja je bila daleko od očekivane i najavljivane. Partizan je već sredinom sezone izgubio šanse za borbu za doigravanje. Otišao je trener Željko Obradović, kao i nekolicina igrača, a dovedene su zamjene koje su ipak dostojno privele sezonu kraju.

Sezona sa puno uspona i padova svakako mora biti nauk klubu za narednu sezonu. A prije toga, u borbi za ABA i KLS titule.