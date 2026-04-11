Amerikanac Džared Batler odigrao je maestralnu partiju protiv Asvela u Evroligi i ponovo se vratio u prepoznaljivo raspoloženje.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvena zvezda obezbijedili su mjesto u plej-inu Evroliga, a dodatni razlog za optimizam predstavlja povratak u formu beka Džared Batler.

Batler je zablistao u pobjedi protiv Asvela, ostavivši iza sebe slabije partije iz prethodnog perioda. Nakon meča istakao je da je ključ bio u vjeri koju je imao od strane tima.

"Osjećam se prilično dobro. Velika pobjeda. Naravno, svaka pobjeda nam je sada najvažnija, tako da je dobar osjećaj. Imamo još jednu pred sobom i jedva čekam meč", rekao je Batler.

Naglasio je da su oscilacije tokom utakmice normalne, ali da je tim uspio da se vrati u pravom trenutku. Posebno je istakao da je ovaj put igrao rasterećeno.

"Jednostavno nisam imao nikakva očekivanja od sebe, izašao sam i igrao slobodno, vjerovao svojim instinktima. Nijesam pokušavao da budem nešto što nijesam, samo sam bio svoj", kazao je on.

Otkrio je i da mu je trener Saša Obradović u teškim momentima pružio podršku.

"Rekao je da vjeruje u mene. Ja sam rekao: ‘Hajde da to potvrdimo.’ Dobar je osjećaj kada, čak i kad prolaziš kroz loš period, imaš ljude koji stoje uz tebe", dodao je Batler.

Američki bek priznao je da ga je iscrpio gust raspored i posebno poraz u derbiju protiv Partizan.

"Taj derbi me je emotivno iscrpio. Trebao mi je odmor. Nijesam nestao, samo sam bio umoran, i fizički i emotivno. Sada se osjećam kao da sam se vratio", poručio je Batler.

Crvena zvezda sada ulazi u završnicu sezone sa jasnim ciljem – da kroz plej-in izbori što bolju poziciju i eventualni plasman u narednu fazu takmičenja.