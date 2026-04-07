Slovenac Luka Dončić otišao je na liječenje u Španiju gdje će pokušati da ubrza oporavak od povrede zadnje lože.

Slovenački košarkaš Luka Dončić napustio je SAD i pokušaće da sanira povredu u što kraćem roku u Španiji. Prema navodima ESPN-a, on je već u ponedjeljak primio prve terapije, tačnije čudotvorne injekcije, kako bi pokušao da se oporavi prije predviđenog roka.

Pretpostavlja se da je u pitanju tretman koji uključuje kombinaciju matičnih ćelija i plazme bogate trombocitima (PRP), što su terapije koje se uglavnom koriste u Španiji.

U pitanju je povreda zadnje lože drugog stepena i prve prognoze su bile da ga neće biti na terenu u periodu od četiri do šest sedmica. To je za Luku bilo previše, pa je odlučio da ubrza stvari.

Dončić je doživio povredu u najgorem mogućem momentu, a Lejkersi su izgleda ostali i bez Ostina Rivsa na duži period, pa im sada cijela sezona visi o koncu. Denver ih je već pretekao na trećoj poziciji Zapadne konferencije, a sada im prijete i Hjuston Roketsi.

Iako je procjena da Luka neće moći da pomogne svom timu do druge runde plej-ofa, navijači se nadaju da u Evropi postoje čudotvorne terapije koje će ga ranije osposobiti za povratak na teren.

Turbulentna sezona za Dončića

Po prvi put se o Luki Dončiću pričalo kao jednom od glavnih kandidata u borbi za MVP titulu, Lejkersi su dominirali tokom čitavog marta, ali utakmica protiv Oklahome na kojoj se povrijedio Luka bi mogla sve da upropasti.

Uspio je Slovenac da ostane fokusiran na teren poslije porodične drame, bilježio je neke istorijske partije i odlukom da želi da napusti Ameriku u potrazi za boljim terapijama ja svima stavio do znanja da neće tako lako odustati. Ove sezone bilježi nevjerovatne brojke - 33, 5 poena, 7,7 skokova i 8,3 asistencije.