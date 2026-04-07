Bivši trener Denvera Majk Meloun konačno je dobio ponudu koju je čekao.

Bivši trener Denver Nagetsa Majkl Meloun pronašao je novi posao godinu dana poslije otkaza u klubu u kome je proveo cijelu deceniju. Potpuno neočekivano, on neće preuzeti nijedan tim iz NBA lige, već ide u NCAA.

Amerikanac bi trebalo uskoro da bude promovisan u novog trenera Sjeverne Karoline, preneo je poznati košarkaški insajder ESPN-a Pit Tamel. Iako se spekulisalo da je za njega zainteresovan Orlando Medžik, NBA šampion iz 2023. sa Denverom se odlučio za pomalo iznenađujuću destinaciju.

U Sjevernoj Karolini su nezadovoljni tek završenom sezonom i poslije rastanka sa Hubertom Dejvisom žele da krenu sa velikim planovima o osvajanju titule sljedeće godine. Veliko ime poput Melouna je svakako dobra polazna tačka.

Neočekivan otkaz u Denveru

Čelnici Denvera su donijeli "nepopularnu" odluku da smijene Melouna pred sam kraj ligaškog dijela prošle sezone i tako pokušaju da prodrmaju ekipu pred plej-of. U tome su donekle i uspjeli, a pošto se Dejvid Adelman pokazao dobro u probnom periodu, nagrađen je novim ugovorom.

Bilo je dosta spekulacija da do razlaza nije došlo samo zbog loših rezultata, ali Melounu niko ne može da uzme istorijsku titulu sa Nagetsima u koje je došao još 2015. godine. Prethodno je radio kao glavni trener u Sakramento Kingsima, dok je bio pomoćnik u Golden Stejt Voriorsima, Klivlendu, Njujorku, kao i na nekoliko koledža.