Pogledajte kako je Lebron Džejms u jednom trenutku morao da podigne ton na svog sina Bronija.
L.A. Lejkersi su u velikom problemu pred završnicu regularnog dijela sezone i to se osjeti na svakom koraku. Tako je prethodne noći u porazu od Dalasa (134:128) bilo i te kako varnica, pa čak i između saigrača. Preciznije, ovoga puta između oca i sina u redovima Lejkersa.
Radi se naravno o Lebronu Džejmsu i njegovom sinu Broniju Džejmsu. U jednom trenutku Broni je dodao loptu Lebronu, ali ne na način na koji je želio. Uslijedila je zato burna reakcija jednog od najvećih svih vremena:
LeBron frustrated with his son throwing a chest pass instead of bounce pass— Legion Hoops (@LegionHoops) April 6, 2026
Lebron Džejms nije bio zadovoljan što mu je Broni bacio loptu "na grudi", zbog čega je odbrana Dalasa bolje mogla da ga isprati i da mu oduzme posjed, pa je tako reagovao i sinu objasnio da je trebalo da je pošalje "o parket". Digao je ton zbog toga i to su naravno kamere odmah ispratile.
Na ovoj utakmici Lebron Džejms je igrao praktično sam i ostvario je najbolje brojke u sezoni - 30 poena, 15 asistencija i devet skokova - ali to nije bilo dovoljno da se dobije Dalas u odsustvu Luke Dončića i Ostina Rivsa.
Pred L.A. Lejkersima su četiri ključne utakmice sezone u kojima će vjerovatno izgubiti treće mjesto od Denvera i imati tako lošiju startnu poziciju u plej-ofu. Kako će tamo samo sa Lebronom Džejmsom, ostaje da se vidi, pošto od Bronija nema pretjerane vajde (dao je pet poena protiv Dalasa).
NBA rezultati 6. april:
- Boston - Toronto 115:101
Bruklin - Vašington 121:115
Čikago - Finiks 110:120
Milvoki -Memfis 131:115
Klivlend - Indijana 117:108
Minesota - Šarlot 108:122
Nju Orleans - Orlando 108:112
Oklahoma - Juta 146:111
Dalas - L.A. Lejkers 134:128
Sakramento - L.A. Klipers 109:138
Golden Stejt - Hjuston 116:117
