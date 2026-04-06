Pogledajte kako je Lebron Džejms u jednom trenutku morao da podigne ton na svog sina Bronija.

Izvor: Twitter/@LegionHoops/Screenshot

L.A. Lejkersi su u velikom problemu pred završnicu regularnog dijela sezone i to se osjeti na svakom koraku. Tako je prethodne noći u porazu od Dalasa (134:128) bilo i te kako varnica, pa čak i između saigrača. Preciznije, ovoga puta između oca i sina u redovima Lejkersa.

Radi se naravno o Lebronu Džejmsu i njegovom sinu Broniju Džejmsu. U jednom trenutku Broni je dodao loptu Lebronu, ali ne na način na koji je želio. Uslijedila je zato burna reakcija jednog od najvećih svih vremena:

LeBron frustrated with his son throwing a chest pass instead of bounce passpic.twitter.com/fIFr8ewOjy — Legion Hoops (@LegionHoops)April 6, 2026



Lebron Džejms nije bio zadovoljan što mu je Broni bacio loptu "na grudi", zbog čega je odbrana Dalasa bolje mogla da ga isprati i da mu oduzme posjed, pa je tako reagovao i sinu objasnio da je trebalo da je pošalje "o parket". Digao je ton zbog toga i to su naravno kamere odmah ispratile.

Na ovoj utakmici Lebron Džejms je igrao praktično sam i ostvario je najbolje brojke u sezoni - 30 poena, 15 asistencija i devet skokova - ali to nije bilo dovoljno da se dobije Dalas u odsustvu Luke Dončića i Ostina Rivsa.

Pred L.A. Lejkersima su četiri ključne utakmice sezone u kojima će vjerovatno izgubiti treće mjesto od Denvera i imati tako lošiju startnu poziciju u plej-ofu. Kako će tamo samo sa Lebronom Džejmsom, ostaje da se vidi, pošto od Bronija nema pretjerane vajde (dao je pet poena protiv Dalasa).

NBA rezultati 6. april:

Boston - Toronto 115:101

Bruklin - Vašington 121:115

Čikago - Finiks 110:120

Milvoki -Memfis 131:115

Klivlend - Indijana 117:108

Minesota - Šarlot 108:122

Nju Orleans - Orlando 108:112

Oklahoma - Juta 146:111

Dalas - L.A. Lejkers 134:128

Sakramento - L.A. Klipers 109:138

Golden Stejt - Hjuston 116:117

