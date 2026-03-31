Postoji mogućnost da u narednoj sezoni u istom timu vidimo Nikolu Jokića i Lebrona Džejmsa

Izvor: Profimedia

Kako ESPN javlja, Lebron Džejm bi mogao da napusti Lejkerse, a naredna stanica moglo bi mu biti, ni manje, ni više, nego Kolorado. Postoji mogućnost da u narednom periodu vidimo iskusnog košarkaša i legendu NBA lige Lebrona Džjemsa i trenutno najboljeg na svijetu Nikolu Jokića zajedno, u istom dresu i kako se bore na najvećoj košarkaškoj sceni za isti tim.

Odluka Lebrona Džejmsa da aktivira opciju u ugovoru sa Los Anđeles Lejkersima za sezonu 2025/26 otvorila je pitanje gdje će igrati sledeće godine, ali i da li će uopšte nastaviti karijeru. Njegov agent Riš Pol tada je jasno poručio da Lebron želi još jednu realnu šansu za titulu, iako Lejkersi planiraju budućnost bez njega. Iako ima 41 godinu i dalje igra na visokom nivou, ubacuje skoro 21 poena po meču ima i šest skokova, sedam asistencija i 1,1 ukradenu loptu, što nagovještava da kraj karijere nije tako blizu, kako se mislilo.

Lebron je tako prvi put u karijeri ostavio mogućnost da postane slobodan igrač bez sigurnog plana unaprijed, što je dodatno podgrijalo spekulacije o njegovoj budućnosti. Iako ima 41 godinu i povremene zdravstvene probleme i dalje je privlačna ponuda za bilo koji NBA tim. Kako ESPN navodi, postoji nekoliko mogućnosti, preciznije šest - ostanak u Lejkersima, odlazak u Golden Stejt, povratak u Klivlend, nastavak karijeru u Njujorku, Denveru ili Los Anđeles Klipersima.

Jedna od najzanimljivijih opcija koja se pominje u NBA krugovima jeste prelazak u Denver i potencijalno partnerstvo sa Nikola Jokićem. Mnogi iz lige smatraju da je upravo Jokić jedini igrač sa košarkaškom inteligencijom na Lebronovom nivou, pa bi njih dvojica zajedno predstavljali možda i najsmisleniji tandem u istoriji NBA.

Takav potez bi Denver odmah pretvorio u glavnog favorita za titulu, jer bi Lebron igrao uz Jokića, Džamala Mareja i Arona Gordona, što bi mu vjerovatno bila najbolja šansa da karijeru završi sa još jednim prstenom. Postoji i opcija 'sign-and-trade' dogovora sa Lejkersima, koji grade tim oko Luke Dončića i čekaju odluku Ostina Rivsa o novom ugovoru.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ujedno, želja Denvera da dovede Lebrona postojala i u 2018, kad je napustio Klivlend. Očekivanja nisu bila iracionalna pošto je legenda u prijateljskim odnosima sa vlasnikom Denvera Džošom Krenkeom, ali ideja nije bila sprovedena u djelo.

Na kraju, sve će zavisiti od toga kada će Lebron donijeti odluku - odmah po završetku sezone, tokom ljeta ili kasnije. Ali jedno je sigurno: mogućnost da Lebron i Jokić zaigraju zajedno trenutno je jedna od najintrigantnijih priča u NBA ligi i scenario koji bi mogao da promijeni odnos snaga u borbi za titulu.

Lejkersi su trenutno treći na tabeli i imaju skor 49-26, dok je Denver četvrti sa 48-26. Ipak, sve je i dalje u domenu nagađanja i predviđanja, pa čak i ako je izvor eminentni ESPN, trebalo bi uzeti s rezervom odluku Lebrona Džejmsa, jer popularni Kralj ne odlučuje samo o svojoj budućnosti, već će važan faktor biti i uloga koju njegov sin Broni Džejms ima u nastavku karijere.