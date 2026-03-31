Bivši košarkaš Crvene zvezde Filip Petrušev očekuje spektakl u vječitom derbiju.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Filip Petrušev govorio je o kultu vječitog derbija nakon što je poražen u Beogradu sa Dubaijem. Krilni centar vrlo dobro zna da se ulog duplira kada igraju Zvezda i Partizan, a ovog puta će crveno-bijeli imati dodatni motiv - plasman u plej-of Evrolige.

Iako je Saša Obradović odmarao ključne igrače, uspjeli su da se revanšraju Dubaiju za nedavni poraz.

"Mislim da je Zvezdi fokus na borbi za plej-of Evrolige, kao i na utakmici u četvrtak, za koju svi znaju koliko je bitna, pa je jasno što su odmarali neke igrače. Svakako, Zvezda ima ogroman roster, mnogo dobrih igrača i zasluženo su pobijedili", rekao je Petrušev za "Meridian sport".

Potom se podsetio perioda kada je bio jedan od aktera derbija.

"Sjajna iskustva, pogotovo u Evroligi gdje derbiji imaju posebnu draž, jer su tu navijači oba tima. Biće pravi spektakl i jedva čekam da gledam."

"U Evroligi se nikad ne zna. Mislim da u nekoliko posljednjih godina više pobjeđuje gost. Može da bude svašta, tako da nas čeka spektakl.”

Koji derbiji su mu omiljeni?

"Meni su omiljeni derbiji uvijek oni u Nišu, kad je dvorana pola-pola, kad su obje strane aktivne, a i uvijek sam pobjeđivao, tako da bih izabrao niške derbije."

Reprezentativac Srbije ove sezone kuburi sa povredama i priznaje da nije na najboljem nivou u ključnom dijelu sezone.

"Krpim se, manje-više, da probam da završim sezonu, jer to je nešto hronično što mi se dogodilo tokom sezone. Da bi se to zaliječilo, potrebno je da se pauzira mjesec ili dva, što ja trenutno nemam, tako da biće vremena kad se završi sezona, nadam se", zaključio je Filip Petrušev.