Karlik Džouns je poslije pobjede protiv Bosne pričao o predstojećem derbiju sa Zvezdom i izjavi Saše Obradovića.

Karlik Džouns je napravio "vrelu" uvertiru za predstojeći evroligaški derbi Crvene zvezde i Partizana. Nedavno je rekao da bi "više od svega na svijetu volio da Zvezda ne uspije". Poslije pobjede protiv Bosne je upitan baš to, da li je mislio samo na meč ili da zaustavi crveno-bijele na putu ka plej-ofu Evrolige?

"Da ne pobijede generalno, mene, plej-of. To je rivalski tim. Otvoreno sam rekao da ne želim da uspiju ni u čemu. Ne želim da nas dobiju, ako uđu u plej-of, to je na njima, ne zanima me da li će ući. Znam da im je potrebna pobjeda protiv nas i ne želim da se to desi. Derbi je, tenzija postoji, mi želimo da dobijemo njih, oni nas, biće uzbudljivo. To je rivalstvo i nijedan tim ne bi trebalo da želi da ovaj drugi tim pobjeđuje", rekao je Džouns.

Njegova izjava je oduševila navijače crno-bijelih, ali je naljutila fanove crveno-bijelih.

"Znam za koga sam potpisao, za koji tim igram i tako je kako je. Adaptirao sam se na kulturu, na ovo rivalstvo i znam na kojoj sam strani i uvijek ću izabrati ovu stranu."

"Rekli su mi šta je trener Zvezde rekao"

Zvezda je pobijedila Dubai u Pioniru i odmah po završetku te utakmice je u Areni počeo meč Partizana i Bosne. Trener crveno-bijelih Saša Obradović je prokomentarisao Karlikovu izjavu na konferenciji za medije, a za to je već čuo i plejmejker.

"Saigrači su mi prenijeli šta je trener Zvezde Obradović rekao. To je zanimljivo. Interesantno je, nema zle krvi. To je košarka, rivalstvo, biće uzbudljivo. Vidim ovo kao zdravo rivalstvo. Dobro je za Srbiju, zemlju koja voli košarku. Imate dva dobra tima, publiku koja je luda za svojim timom, sada će biti u istoj dvorani, to je dobro za košarku."

Šta se dešava sa ugovorom?

Pregovori Partizana i Karlika Džounsa oko produžetka saradnje su u toku. O trenutnoj situaciji je pričao organizator igre crno-bijelih.

"Idu u pravom smjeru. Ne volim da pričam previše o tome, već da budem fokusiran na teren. Sa moje strane, ide u pravom smjeru", završio je Džouns.