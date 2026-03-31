Nikola Jokić dobio je MVP priznanje za 23. nedjelju NBA lige i dijeli ga sa Džejsonom Tejtumom iz Bostona

Nikola Jokić nije bio na terenu u noći između ponedjeljka i utorka, ali jeste dobio MVP priznanje. Nije u pitanju ono glavno, već utješno. Proglašen je za najkorisnijeg igrača 23. nedjelje NBA lige. To priznanje dijeli sa košarkašem Bostona Džejsonom Tejtumom.

Srpski centar je vodio Denver do četiri pobjede u isto toliko mečeva uz nestvarne brojke - 26 poena, 17 skokova i 14 asistencija po meču. Dakle, tripl-dabl u prosjeku. Djeluje kao da je video igra u pitanju, a ne stvarnost.

Sa druge strane, Tejtum je sa Bostonom upisao tri pobjede u tri utakmice i ima prosjek od 25,7 poena, 9,7 skokova i 6,7 asistencija po meču.

Jokića otpisali za MVP priznanje

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Boston Celtics forward Jayson Tatum have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 23 of the 2025-26 season (March 23-29).pic.twitter.com/hBpHWcMMkQ — NBA Communications (@NBAPR)March 30, 2026

Nikola Jokić je već, po mnogim stručnjacima u NBA ligi, otpisan iz trke za MVP trofej. Glavni favoriti su Šej Gildžus Aleksander (Oklahoma) i Viktor Vembanjama. Uprkos sjajnim partijama srpskog centra njega gledaju kao trećeg favorita za prestižno priznanje.

To što biejži tripl-dabl prosjek u sezoni (27,9 poena, 12,9 skokova i 10,8 asistencija) nema izgleda neku veliku težinu za spomenutu nagradu.