Američki centar Rišon Holms više nije centar Panatinaikosa i tako je završena veoma neprijatna epizoda u klubu
Američki košarkaš Rišon Holms napustio je Panatinaikos, nakon što je zaratio sa klubom. Posle javnih kritika Ergina Atamana na jednoj utakmici grčkog prvenstva, dugogodišnji NBA centar je pokazao nezadovoljstvo i obrisao sve slike u Panatinaikosu sa Instagrama, a sada je i zvanično došao kraj toj saradnji. Imao je ugovor na dvije godine, uz opciju odlaska u NBA u ljeto 2026.
"Panatinaikos saopštava da je raskinut ugovor sa Rišonom Holmsom. Želimo mu sve najbolje u životu i karijeri. Rišone, hvala ti", kratko je navedeno u klupskom saopštenju.
Holms je drugi centar koji je napustio Panatinaikos u prethodnom periodu, jer je i Omer Jurtseven otišao u NBA kada je postalo izvjesno se oporavljeni Matijas Lesor vraća na teren.
Holms je postizao po 5,9 poena u Evroligi i hvatao 4,3 skoka, a zbog Atamanovih prozivki oglasila se i njegova majka.
Holms je postizao po 5,9 poena u Evroligi i hvatao 4,3 skoka, a zbog Atamanovih prozivki oglasila se i njegova majka.
Povrh toga, Holmsova partnerka je javno pokazivala ljutnju zbog tretmana koji je imao kod Atamana. Ona je javno pisala da je sramota da klub javno "proziva" svoje igrače.
