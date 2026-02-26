Dvejn Vašington je imao čudnu reakciju posle promašaja Karlika Džounsa na meču protiv Fenerbahčea u Evroligi.

Izvor: Arena /Printscreen

Partizan je bio blizu da iznenadi šampiona Evrolige u Istanbulu. Posle dramatične završnice je Fenerbahče ipak odbranio domaći teren (81:78). Karlik Džouns imao je priliku da odvede meč u produžetak, šutirao je trojku, ali nije završila u obruču. Tada se dogodila čudna situacija sa Dvejnom Vašingtonom.

Na snimku utakmice vidi se momenat iz triler završnice kada je Karlik uzeo loptu, krenuo ka košu i promašio šut. U momentu kada je lopta pala na parket, vidi se da je Vašington stisnuo pesnicu kao da slavi promašaj. Taj detalj izazvao je polemiku na društvenim mrežama, posebno među navijačima crno-bijelih kojima nije jasno šta je tačno on želio.

Pogledajte 00:29 Dvejn Vašington reakcija na promašaj Karlika Džounsa Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Zaista je mala vjerovatnoća da se zaista radovao promašaju saigrača. Djeluje da je više želio da pruži podršku Karliku kome je ovo bio prvi meč od kada se vratio iz povrede. Ali, ono što jeste greška je način na koji je to učinio. Po malo i nespretno sa njegove strane.

Vašington na udaru

Vidi opis Karlik promašio produžetak, Dvejn slavio? Čudna situacija na meču Partizana, nikome nije jasan potez Vašingtona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Dvejn Vašington je zajedno sa Sterlingom Braunu na udaru navijača zbog loših igara na Kupu u Nišu, posebno na meču protiv Mege koji je Penjarojina ekipa ubjedljivo izgubila. O tome je pričao i bivši igrač i sportski direktor crno-bijelih Nikola Lončar.

"Utakmica je bila sramna od strane svih igrača Partizana. Da istaknemo Vašingtona i Brauna koji su doprinijeli tom utisku koji su imali svi navijači. Loše su se ponašali, bilo je mučno gledati poslednje minute. Dvejn kao da je bio na nekoj uličnoj košarci, Sterling je cio Kup odigrao tako da smo svi primetili sramno ponašanje prema dresu Partizana. Možda će motivacija da bude opet na nivou sada, pošto je očigledno da Kup nikome u Partizanu nije bio važan", rekao je Lončar.