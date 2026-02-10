Domen AI.com promijenio je vlasnika za neverovatnih 70 miliona dolara, nadmašivši sve dosadašnje rekorde na tržištu interneta i brendiranja.

AI.com je upravo prodat za 70 miliona dolara, što ga čini najskupljim internet domenom u istoriji. Kupac je osnivač i izvršni direktor Crypto.com-a, a čitava transakcija obavljena je, očekivano, isključivo kriptovalutom.

Kupac domena je Kris Maršalek, koji je AI.com preuzeo od nepoznatog prodavca neposredno uoči Superbola. Plan je bio da reklama za novi sajt bude emitovana tokom utakmice. Međutim, ubrzo nakon prikazivanja spota, brojni korisnici su primijetili da je sajt nedostupan.

Cijena od 70 miliona dolara značajno nadmašuje sve prethodne rekorde u prodaji domena. Dosadašnji rekorder bio je CarInsurance.com, koji je prodat za 49,7 miliona dolara. VacationRentals.com koštao je 35 miliona, dok su Voice.com i PrivateJet.com menjali vlasnike za oko 30 miliona dolara.

Plaćanje ovakve sume za jedan domen može djelovati suludo, čak i kada je u pitanju ime poput AI.com. Ipak, Maršalek i ljudi uključeni u posao smatraju da je kupovina opravdana.

"Ne postoje alternative za imovinu kao što je AI.com", rekao je za Financial Times broker Lari Fišer, koji je posredovao u prodaji. "Kada se ovakva prilika pojavi, možda se nikada više neće ukazati."

Ova kupovina dodatno pokazuje koliko je borba za AI brendiranje postala intenzivna. Kompanije širom svijeta pokušavaju da zauzmu svoje mjesto u ovom prostoru. U tom kontekstu, posjedovanje kratkog, jasnog i odmah prepoznatljivog domena može biti jednako važno kao i sama tehnologija.

Prema informacijama sa sajta, AI.com korisnicima nudi lične AI agente. Dostupni su besplatni i pretplatnički modeli, namjenjeni dopisivanju, radu u aplikacijama, trgovanju akcijama, pa čak i pravljenju dejting profila. Agenti djeluju u ime korisnika, organizuju zadatke i rade paralelno, uz naglasak na privatnost i kontrolu dozvola.

Još uvek nije poznato da li AI.com koristi sopstvene AI modele ili tehnologiju licencira od drugih kompanija. Ipak, Maršalek ne krije dugoročni optimizam: "Ako se gleda dugoročno, 10 do 20 godina unaprijed, AI će biti jedan od najvećih tehnoloških talasa našeg života", rekao je on za FT.