Partizan postepeno podiže nivo igre i pored ogromnih problema sa povredama vide se obrisi napretka. Sledi jedan od najtežih izazova u Evroligi i duel sa Makabijem u Izraelu. O tome je pričao i Đoan Penjaroja.

"Makabi igra dosta dobro, posebno kod kuće u poslednjih nekoliko godina. Mislim da su dobili svaki meč u Tel Avivu. Igraju sa dosta energije, samopouzdanja. Moramo da igramo solidan meč u svim momentima, da se takmičimo svih 40 minuta. Imaju u napadu momente kada dolaze do lakih poena, imaju talentovane igrače, moramo da kontrolišemo te momente sa i da ne dozvolimo da napravimo serije", rekao je Penjaroja i dodao da ekipa igra bolje i pored problema sa povredama.

Kada su u pitanju povrede, tu nema novosti. Dvejn Vašington sigurno neće igrati, dok nije dao direktan odgovor oko Džabarija Parkera i Mike Murinena.

"Sve je isto, nema novih vijesti. Vašington? Nema novih vijesti. Imamo 12 igrača u timu i 12 igrača će ići u Tel Aviv.

Šta očekuje od Radanova?

Poslednje pojačanje Partizana je Aleksa Radanov, bivši košarkaš Crvene zvezde.

"Očekujem od Alekse da nam pomogne, može da igra na tri pozicije, važan nam je posle Vanjine povrede. Važno je i što je srpski igrač, jer nas čeka Kup. Dobro je pojačanje za nas, može da nam pomogne, dobro je igrao protiv Kluža.

Da li su ABA i Kup prioriteti?

Jasno je da Partizan nema čemu da se nada u Evroligi i da je potrebno veliko čudo da se dogodi, da li sada prioritet postaje ABA liga?

"Tačno je i jasno nam je da je teško da napredujemo u Evroligi na tabeli. U ABA ligi i Kupu želimo da se takmičimo za trofej. Hoćemo da igramo bolje, da se takmičimo u svakom meču koji slijedi. Nije samo cilj da se osvoji ABA ili Kup. Najvažnije je da pokažemo napredak u svakom meču. Rezultati jesu bolji, bitno je i da pokažemo napredak u igri. U narednim nedeljama oporaviće se neki igrači i važno je da izgradimo karakter i da se takmičimo"

Sredinom februara će se u Nišu održati i Kup Radivoja Koraća. Žrijeb je održan i Partizan i Zvezda su u suprotnim djelovima.

"To je posebno takmičenje. Cilj je da se dobiju tri meča u nizu. Nije lako. Imamo problem, jer mogu da igraju samo četiri stranca i u ovom momentu nemamo dovoljno srpskih igrača. Probaćemo da nađemo rešenje za dvije nedelje", zaključio je Penjaroja.