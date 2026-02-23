Uhapšeno više od 70 članova narko-grupe koju predvodi Stefan Milojević, uključujući i državne službenike, tokom velike akcije na Majorki.

Izvor: Instagram/screenshot

Stefan Milojević (34), sin fudbalera Gorana Milojevića i bratanac doskorašnjeg trenera Crvene zvezde, Vladana Milojevića, uhapšen je u avgustu 2025. godine kao vođa kriminalne grupe koja se bavila švercom narkotika, snabdijevajući, između ostalog, čak 50 odsto dilera na Majorki. Tokom velike policijske akcije uhapšeno je preko 70 njegovih saradnika, a tužilaštvo tvrdi da je u mrežu umiješano i više pripadnika policije.

Tužilac Državnog tužilaštva za organizovani kriminal u Španiji je sudiji dostavilo izvještaj u kojem navodi da su, osim inspektora Faustina Nogalesa, koji je ranije uhapšen, i drugi pripadnici bezbjednosnih službi, još neidentifikovani, blisko sarađivali sa kriminalnom grupom koju je navodno predvodio Stefan Milojević.

Mediji prenose da je tužilac istakao kako su obavještenja od strane Nogalesa primorala policiju da ubrza operaciju protiv optuženih, koji su se u trenutku hapšenja pripremali za uvoz 3.000 kilograma kokaina u Španiju. Tužilac je naložio i da Nacionalni sud preuzme istragu, smatrajući da je riječ o složenoj kriminalnoj organizaciji koja je delovala u više provincija, piše "DiariodeMallorca".

Sarađivao sa šefovima albanske i crnogorske mafije

Zamjenik tužioca, Adrian Salazar, objasnio je da je istraga otkrila kriminalnu strukturu u kojoj je učestvovalo desetine ljudi, kao i da je struktura bila dobro organizovana - sa logistikom, ekonomskim i ljudskim resursima i firmama za pranje novca.

Milojević, navodni vođa grupe, imao je bliske kontakte sa šefovima albanske i crnogorske mafije radi uvoza ogromnih količina kokaina iz Južne Amerike i velikih pošiljki hašiša iz Maroka, koje su stizale preko Balearskih ostrva, a potom transportovane širom Evrope.

Oslanjali se na korupciju u policiji

Kriminalna grupa, prema tvrdnjama tužilaštva, oslanjala se na korupciju u policiji. Kako tvrde, postojalo je "značajno prisustvo doušnika iz različitih službi koji su pružali informacije pripadnicima grupe".

"Za kriminalnu grupu je značajno da ima saradnju sa članovima bezbednosnih službi, koji mogu da ih informišu o policijskim istragama, kao i da li su na mjerama praćenja ili pod istragom", istakao je tužilac Salazar.

Inspektor im dojavio da su pod istragom

Dosadašnja istraga je ukazala da su članovima kriminalne grupe, ali i inspektoru Nogalesu, još uvijek neidentifikovani pripadnici policije, carine i civilne garde pružali informacije. Inspektor Nogales je u avgustu obavijestio pripadnike grupe da su pod istragom, zbog čega su oni odustali od šverca 3.000 kilograma kokaina u Španiji.

Istraga trajala više od dvije godine

Istraga protiv ove grupe, koju je navodno prevodio Milojević, a koja je rezultirala hapšenjem 76 osoba, trajala je više od dvije godine i bila je izuzetno složena zbog mera bezbjednosti, nadzora i kontra-nadzora koju su osumnjičeni primjenjivali kako bi izbjegli hapšenje.

Istraga je bila organizovana u šest faza - od prve zaplijene 200 kilograma hašiša, zatim zaplijene 675 kilograma kokaina u luci Valensija, a potom i pretresima na 13 lokacija na Majorki.

Potom je uslijedilo novo hapšenje - iza rešetaka je smješteno 76 osoba, zaplijenjeno je 687 kilograma kokaina, 2.600 kilograma hašiša, 3 kilograma i 1.500 biljaka marihuane, oko 1 kilogram metamfetamina, LSD, heron i spid.

Zaplijenjeno je 16 komada vatrenog oružja, više prigušivača, municije za pištolje i puške. Tu su i tehnički uređaji: GPS uređaji, dalekozori za noćni vid, detektori metala, kamere za nadzor.

Pao i bivši vicešampion

Među uhapšenima, sa Milojevićem je pao i bivši vicešampion svijeta u klasi Supersport 300. Takođe, banda Milojevića je vrbovala političara radi zaštite od hapšenja. Utvrđeno je i da je jedan od najbližih Milojevićevih saradnika optužen za ubistvo iz nehata.

U presretnutim razgovorima utvrđeno je da je Milojević razgovarao sa inspektorom Nogalesom, a u jednom od razgovora Milojević je obavijestio inspektora da su nestali "razni uređaji" iz njihovih vozila na Ibici i u Njemačkoj, odnosno "balize" koji se koriste za policijsko praćenje narko bosova.

Od fudbalera i MMA borca do vođe bande

Milojević je svoju fudbalsku karijeru prekinuo 2015. godine,a ubrzo je postao MMA borac.Upravo to je iskoristio kao ulaznicu za "članstvo" u motociklističku bandu "United Tribuns" koja je osnovana 2004.godine u Njemačkoj. Banda 2018. godine stiže u Španiju, a njeno postojanje najavljeno je na MMA meču, na kome je Milojević svog protivnika pobijedio nokautom.

Milojević je ubrzo postavljen za vođu ove grupe koja svoje članove regrutuje iz redova bodibildera, boraca, obezbjeđenja i sportista borilačkih vještina. Prema podacima iz stranih medija, budući da ova banda operiše po cijelom svijetu, povezani su sa ekstremnim desničarskim grupama.