Olimpijakos ne računa na Frenka Nilikinu u grčkom prvenstvu.

Izvor: MN Press

Nekadašnji košarkaš Partizana Frenk Nilikina, otpisan je u Olimpijakosu za mečeve u grčkom prvenstvu. Iako je beležio neke solidne partije ove sezone to nije zadovoljlo Jorgosa Barcokasa, pa će njegovo mesto u rosteru zauzeti Kori Džozef.

Novajlija crveno-belih je nedavno stigao iz Monaka, debitovao je u Evroligi, a Barcokas će ga uključiti u utakmice grčkog prvenstva gde se očekuje da uhvati zalet za važnije mečeve.

Već se povela priča o sudbini Nilikine u Pireju jer očigledno ne daje doprinos koliki se od njega očekivao, pa će biti zanimljivo videti epilog na kraju sezone, ali već sada se nazire rastanak. Crveno-beli su letos platili obeštećenje za njegov dolazak i Francuz je potpisao jednogodišnji ugovor sa opcijom produžetka na još jednu.

Partizan je profitirao od transfera Nilikine i Tajrika Džounsa 800.000 evra, 300.000 od Francuza i 500.000 od Amerikanca.

Nilikina ove sezone prosečno beleži skromnih 5,1 poen i 1, 7 asistencija u Evroligi, dok više neće dobiti šansu za dokazivanje na grčkim parketima.