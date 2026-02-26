Četvoročlana banda iz Novog Pazara ucjenjivala je bračni par sa eksplicitnim snimkom, iznudivši gotovo 100.000 eura.

Četvoročlana banda koja je pod istragom zbog ucjene bračnog para od kojeg su iznudili skoro 100.000 eura, navodno je došla u posjed eksplicitnog snimka oštećene J. S. (61) na kojem je ona navodno sa ljubavnikom, te su njime ucjenjivali supružnike.

Sumnja se da je ova kriminalna grupa iz Novog Pazara ucjenjivala ženu i njenog supruga J. Z. (65) tim eksplicitnim snimkom i na taj način da su od oštećenih iznudili skoro 100.000 eura.

"Radi se o uglednom bračnom paru koji poznaju svi u Pazaru. Žena je prevarila muža, na snimku nije bio njen suprug i ovi kriminalci su to iskoristili. Znali su da se radi o finansijski stabilnoj porodici, zbog toga su, vjerovatno, i znali da će uvijek dobiti traženu sumu. J. Z. je stao iza svoje supruge. Zbog sramote je plaćao i dozvolio da budu ucijenjeni, nisu prijavljivali slučaj policiji da se ne bi sve ovo ne bi saznalo", tvrdi izvor Blica .

Sugrađani u strahu

Novopazarci su dobro upoznati sa ovim slučajem, međutim niko o ovome ne želi da govori.

"Svi znaju šta se desilo, ali se prave da ne znaju. Na taj način ljudi u manjim sredinama čuvaju svoj mir. Niko ne želi problem sa komšijama, ali ni sa ovom bandom. Koliko sam ja čula, radi se o baš problematičnoj grupi ljudi koja se udružila kako bi kriminalom sebi obezbijedili novac", istakla je sagovornica.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih S.K. (43), M.B. (42), B.S. (36) i B.Z. (25) iz Novog Pazara, zbog ucjene. Kako je saopšteno iz policije, oni se sumnjiče da su od januara 2025. do februara 2026. godine iznudili čak 97.000 eura od bračnog para. Kako se sumnja, oni su J. Z. (65) i njegovoj supruzi J. S. (61) prijetili da će objaviti eksplicitne snimke žene.

Jedan osumnjičeni već bio u zatvoru

Osumnjičeni M. B. (42) i ranije je osuđivan pred Višim sudom u Novom Pazaru.

"On je bio u zatvoru nekoliko godina. Osuđen je zbog trgovine drogom", rekao je izvor.

Jedan osumnjičeni u bjekstvu

Podsjetimo, policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih M. B. (42) i B, S. (36) tokom preuzimanja novca od oštećenog bračnog para. Daljom policijskom akcijom, istog dana uhapšena je i žena K. S. (43) za koju se sumnja da je bila organizator i mozak cijele operacije.

jPolicija još uvijek traga za osumnjičenim B. Z. (25).

Stanovnici Novog Pazara su rekli da je ta "banda" u njihovom kraju poznata po raznim kriminalnim radnjama.

"Svi oni se bave nekim kriminalom, samo što je neko hapšen, a neko nije. Ta banda godinama postoji, maltretiraju narod. Nije ova porodica njihova prva žrtva. Niko ovde ne želi ništa naglas da komentariše, sve se brzo čuje... ", tvrdi jedna Novopazarka.

Da "stvore novac" bez odlaganja

Oštećeni J.Z. (65) i njegova supruga J.S. (61) mjesecima su bili izloženi sistematskoj ucjeni i ozbiljnim prijetnjama. Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni su prijetili objavljivanjem navodnih eksplicitnih snimaka supruge, čime su žrtve držali u stalnom strahu i pritisku.

Novac je tražen u više navrata, uz strogo određene rokove, a od bračnog para je zahtijevano da "stvore novac" bez odlaganja.

Situacija je eskalirala 19. februara 2026. godine, kada su osumnjičeni od oštećenih zatražili da u roku od 48 sati obezbijede čak 70.000 eura. Nakon isteka roka, 21. februara u večernjim satima, došli su u dvorište porodične kuće kako bi preuzeli novac.

Oštećeni su tada uspjeli da obezbijede samo 2.000 eura, uz molbu da im se za preostalih 68.000 eura da dodatno vrijeme.

Uhvaćeni na djelu

Osumnjičeni su pristali, ne sluteći da pripadnici OKP-a sve vrijeme prate situaciju. U trenutku primopredaje novca, na licu mjesta uhapšeni su B.M. (42) i S.B. (36), obojica iz Novog Pazara. Daljim operativnim radom policija je uhapsila i K.S. (43), za koju se sumnja da je bila organizator i ključna osoba u cijeloj šemi iznude. Policija intenzivno traga za još jednim licem, Z.B, koje se nalazi u bjekstvu.

Prema dosadašnjim podacima, kriminalna grupa je tokom više od godinu dana kontinuirano vršila pritisak na bračni par, prijetila kompromitujućim sadržajem i u više navrata preuzimala novac, čime je ukupna iznuđena suma dostigla 97.000 eura.

