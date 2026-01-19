Adam Silver dobio je još jednu zahvalnicu, da li će ovo biti ključno u formiranju novog takmičenja?

Izvršni komesar NBA lige Adam Silver razgovarao je sa predstavnicima Mančester junajteda i Mančester sitija oko priključivanja novom projektu na tlu Evrope. Ipak, kako piše BBC, engleski velikani nisu zainteresovani da budu dio njihovog plana.

FIBA i NBA žele zajedničkim snagama da "prekroje" evropsku košarkašku mapu, ali neće to ići tako lako kako se očekivalo. Uprkos tome što je veliki novac i igri, evropski klubovi su i dalje skeptični. Mančester koji živi za fudbal je bio idelano mjesto na kome su Amerikanci željeli da pokrenu svoju misiju, ali nisu dobili očekivanu reakciju.

Razgovaramo sa svima i to je dio razloga zašto ovaj proces traje toliko dugo. Počeo sam javno da govorim o tome oko Olimpijskih igara u Parizu i željeli smo da budemo sigurni da smo obuhvatili sve. Razgovarali smo sa svim zainteresovanim stranama, pokrivamo sve oblasti i sve mogućnosti", rekao je Adam Silver za "BBC Sport".

Takođe, Barselona je zvanično odustala od priključenjua novom takmičenju koje bi trebalo da startuje u oktobru 2027. godine, dok su jedino izvesni priključenje berlinske Albe i Olimpije iz Milana. Trebalo bi da fudbalski klub Milan bude dio ove priče, dok se Inter povukao.

I dalje se čeka na odluku Real Madrida koja bi mogla da izazove veliki potres u evropskoj košarci, ukoliko odluče da rizikuju i priključe se takmičenju koji još uvijek samo u domenu teorije. Konačnu odluku će morati da donesu do kraja sezone, a Evroliga insistira na istinskoj posvećenosti i ne dozvoljava bilo kakve ustupke niti uključivanje novih klauzula.

