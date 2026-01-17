Podgorica je tako prekinula negativan niz i pokazala da može da se vrati u igru.

Izvor: MN Press

Košarkaši Podgorice upisali su prvu pobjedu u regionalnoj ABA Drugoj ligi ove sezone, savladavši u Bemaks areni Radnički iz Kragujevca rezultatom 92:90 u okviru šestog kola.

Podgorički tim je nakon pet uzastopnih poraza konačno slavio, a do trijumfa je stigao nakon velikog preokreta. Gosti su u 24. minutu imali čak 16 poena prednosti (58:42), ali je ekipa trenera Miodraga Kadije do kraja treće četvrtine uspjela da anulira zaostatak i u neizvjesnoj završnici dođe do pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Danilo Ivanović sa 25 poena, dok su Lazar Radetić postigao 16, Haris Ćurevac 14, a Mašan Vrbica 12 poena.

U ekipi Radničkog se istakao Nenad Filipović sa 21 poenom, dok je Jakov Tatić dodao 18.

Podgorica je tako prekinula negativan niz i pokazala da može da se vrati u igru, dok će Radnički sigurno žaliti za propuštenom prilikom da ostane neporažen.