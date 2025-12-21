Saigrač Nikole Jokića Brus Braun je posle meča sa Hjustonom priznao da je želio da prebije Kevina Durenta.

Izvor: X//LegionHoops/Youtube/DNVR Sports/Printscreen

Mnogo je vatre bilo na meču Hjustona i Denvera. Trener Nagetsa, Dejvid Adelman, isključen je nakon što je napao sudije zbog lošeg suđenja, a Brus Braun i Kevin Durent su se gotovo potukli – ili, kako kaže Braun, “tuče bi bilo, da to NBA dozvoljava”.

Na kraju treće četvrtine bek Denvera prišao je krilu Hjustona i uneo mu se u lice. Dugo su se prepirali, razmjenjivali riječi, a zatim su razdvojeni. Pogledajte kako je to izgledalo na terenu:

Bruce Brown postgame on his altercation with KD:



“I wish there was fighting in the NBA. I wish we didn't get fined.”



(h/t@ohnohedidnt24)pic.twitter.com/FUOZXSbsMl — Legion Hoops (@LegionHoops)December 21, 2025

Šta je Brus Braun rekao?

“Neke riječi koje nisu u redu su izrečene”, rekao je na konferenciji za medije Brus Braun komentarišući incident, a na pitanje šta mu je tačno Durent rekao, kratko je odgovorio: “Sledeće pitanje.”

Novinari su nastavili da ga ispituju o sukobu, pa se Braun malo otvorio:

“Kao muškarac, postoje neke stvari koje ne govorite drugom muškarcu. Rekao je to prvo nekome drugom, a onda i meni. Tako da je to rekao i prije i nakon našeg sukoba”, istakao je Braun, a zatim je šokirao sve:

“Volio bih da je bilo tuče. Volio bih da ne postoje kazne, jer bih se baš zabavio”, poručio je Braun.

Šta je rekao o meču?

"Mislim da bi ovo bila jako dobra serija plejofa. Igrali su vrlo čvrsto, fizički vrlo snažno. Moramo da budemo bolji defanzivno. Ne možemo Durenta da pustimo da šutira", analizirao je meč, ali i isključenje trenera: "Bila je to jako teško veče, nisu nam mnogo toga svirali. Pokušavao je da nam pruži novu energiju, da nas probudi."