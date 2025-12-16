Krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke nije mogao da igra protiv Partizana zbog povrede, pa je zaplakao.

Izvor: MN Press

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke neće biti u timu ni za meč protiv Hapoela iz Tel Aviva, a on je već nekoliko mečeva propustio zbog povrede. Posebno mu je palo što nije mogao da pomogne timu u meču protiv Partizana, koji je Zvezda izgubila u neizvjesnoj završnici, nakon "prokockane" velike prednosti.

Kako sam priznaje, krilni centar Crvene zvezde zaplakao je kada je saznao da neće moći da igra protiv Partizana. Bila je to utakmica kojoj se najviše radovao ovoj sezoni i kada je objavljen kalendar prvo je njen termin potražio.

"Propustiti bilo koju utakmicu je teško. Iskreno, kada je izašao raspored - prvo sam pogledao kada je derbi. Ja jednostavno ne znam da igram a da ne dam sto odsto sebe. Ova povreda je takva, da sam igrao derbi – samo bih povrijedio ekipu i sebe. Razmišljao sam o svakom koraku i vidjeli smo kako je Kinan Evans pokidao Ahilovu tetivu, i očigledno niko ne želi da prolazi kroz to. Kada sam shvatio da na neću igrati, plakao sam i plakao... Tako sam se osjećao. Pokušavao sam da se smijem dok sam bio tamo i igrali smo stvarno dobro, pa mi je to pomoglo. Ali pre nego što sam izašao bio sam veoma tužan zbog svega. Svi su mi govorili da je sezona duga, drži glavu gore - biće još ovakvih utakmica... Samo se vrati kada budeš potpuno zdrav", rekao je Moneke u podkastu "Amerikanos 24".

Nigerijski košarkaš je i analizirao utakmicu Partizana i Crvene zvezde, koja je pripala crno-bijelima. Zvezda je imala čak 16 poena prednosti, ali nije uspjela da iskontroliše - možda baš zato što zbog povrede dobijene na meču protiv Barselone nije igrao Čima Moneke.

"Bili smo bolji tokom većeg dijela utakmice, ali nismo bili dobri kada je bilo najvažnije. Defanzivno smo primili 48 poena u prve tri četvrtine, što je nevjerovatno. Naša energija je bila sjajna. Onda su se desile neke stvari koje ne treba posebno pominjati. Ali, kada vodiš 16 poena, ne možemo da gledamo nikog drugog osim u same sebe. Moramo da učimo iz toga. Ako ne naučimo, to će biti razočaravajuće", zaključio je Moneke.