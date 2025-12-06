Srpski košarkaš Nikola Jokić, ako već nije, na putu je da postanr najbolji igrač u istoriji NBA lige

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Centar iz Sombora Nikola Jokić (30) već godinama dominira u NBA ligi. U sezoni za nama bio je toliko dobar na terenu da je u prosjeku bilježio tripl-dabl, a po mišljenju mnogih nepravedno je ostao i bez četvrte MVP titule. Nekoliko mjeseci kasnije, iako se mislilo da nikad neće prevazići uspjehe iz minule sezone, Srbin je uspio da demantuje domovinu, NBA, ma čitav svijet. Munjevito je startovao i, kako američki mediji tvrde, „tiho postaje jedan od najboljih košarkaša u NBA istoriji“.

„The brock press“ posvetio je tekst reprezentativcu Srbije u kojem tvrde da Nikola Jokić, ako već nije, postaje legenda NBA lige. Pored tolikog broja košarkaša koji su bilježili magiju na terenu, Srbin se ističe na jedan poseban način. „Nikola Jokić u prosjeku bilježi 28,7 poena, 11,1 asistenciju i 12,6 skokova. Ne samo da su to najbolje brojke u poenima u njegovoj karijeri, već srpski centar izgleda kao da košarku igra iz zabave“, započeo je novinar Džoun Strajk tekst, uzimajući u obzir statistiku Srbina koju je postigao do 26. novembra.

I mada Nikola Jokić neprestano insistira na činjenici da je sve samo ne lako igrati na nivou na kojem on igra, mediji uporno stil igre Srbina vide kao šalu–zabavu: „Bilo da je u pitanju opušten način na koji poentira, ležerni stil kojim upućuje nevjerovatna dodavanja ili ravnodušan izraz lica tokom mečeva, u ovom trenutku djeluje kao da se Jokić poigrava sa protivnicima“.

Jokić je sezonu započeo za mnoge skromnom statistikom – valjda se u startu očekivalo da Srbin ubaci 50. Ipak, on je razigravao tim, radio mnogo drugih stvari na terenu, pa je opet ubacio 21 Golden Stejtu, 14 Finiksu, 25 Minesoti, pa 21 Nju Orleansu i tako dalje... „Nakon relativno sporog početka sezone, Jokić je sve kritike bacio kroz prozor, ubacivši 55 poena uz 12 skokova i šest asistencija u pobjedi protiv Klipersa 12. novembra. Od tada je samo dva puta imao manje od 10 asistencija, dok je ispod 26 poena ostao takođe samo dva puta. Nije iznenađenje što Jokić ima ovakvu sezonu, ali to zapravo nije najzanimljiviji dio priče.“

Kako Nikola Jokić utiče na ekipu?

Vidi opis "Jokić tiho postaje jedan od najboljih u istoriji": NBA novinar zatečen statistikom, tek sad shvatio šta radi Jokić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Može se reći da je Denver imao poprilično lošu sezonu 2024/25 – neočekivan start, potom bolja igra, a onda poraz u ranoj fazi plej-ofa. Na sve to, neprestano se govorilo o kratkoj rotaciji klupe tima iz Kolorada, što je nevoljno priznao i Jokić nakon poraza od Oklahome u završnici sezone. Statistika je tada pokazivala da je Denver među najboljim timovima po poenterskom učinku kada je Srbin na terenu, a među najgorim kada nije. Na to je posebno obratio pažnju i novinar Štrajk.

„Razlika između Jokića i svih njegovih konkurenata vidi se u brojkama kada je na terenu i kada je van njega. Kao i Jokićeva igra, ova statistika možda nije najatraktivnija, ali upravo je ono što ga čini toliko posebnim. U sezoni 2025/26, dok je na terenu, Nagetsi imaju najbolji ofanzivni rejting u NBA ligi. Nije ništa neuobičajeno da superzvijezda ima ogroman uticaj na svoj tim. Ipak, zapanjujuće je da Denverov napad pada na najgori u ligi kada on nije u igri. Dok je na parketu, tim postiže oko 24,4 poena više na 100 posjeda, što ga čini ubedljivo najuticajnijim igračem u NBA. I nije da je ovo tek počeo da radi – ovakvu prisutnost ima od početka decenije“, jednostavno je opisan uticaj Nikole Jokića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nije tajna da nijedna ekipa ne može da pronađe recept za zaustavljanje Nikole Jokića. Možda su jedino Klipersi u plej-in rundi pokušali da smanje njegov uticaj, kada je Ivica Zubac ozbiljno shvatio zadatak i nije ispuštao kolegu sa Balkana iz vida. Ipak, čak i dobro čuvan, Jokić je u plej-ofu beležio 26,2 poena, 12,8 skokova, osam asistencija i dvije ukradene lopte po meču.

„Brojke ne lažu. Bivši pik druge runde istovremeno postaje jedan od najboljih skakača i strelaca koje je liga ikada vidjela. A da ne pominjemo da je već učvrstio status jednog od najboljih dodavača u istoriji – ako ne i najboljeg. Liga nikada nije vidjela centra od 213 centimetara da dodaje na način na koji on to radi. Nije riječ samo o broju asistencija koje beleži, već o načinu na koji ih pravi. Igrači svako veče dodaju iz različitih situacija, ali kada ste konstantno centar pažnje cijele odbrane, nevjerovatno je da on iznova donosi pravu odluku u svakom napadu.“

„O Jokićevoj veličini ne može se govoriti bez pominjanja pobeda. Od početka 2020. Nikola Jokić ima najviše pobjeda od svih igrača u NBA – 301. Nakon što je osvojio NBA titulu i MVP priznanje finala 2022, zauvek je ušao među velike, donoseći Denveru prvi šampionat u istoriji franšize. Ako to nije dovoljno impresivno, učinio je sve to bez ijednog All-Star saigrača. Zaista ne postoji način da ga zaustavite – ni u velikim plej-of momentima, ni kada poželi da zabeleži rekordne brojke u „običnoj“ utakmici ligaškog dijela.“

"Govoreći o nastupima, ranije ove godine 7. marta možda je ostvario najbolju statistiku u istoriji NBA. Protiv Finiksa je zabeležio neverovatni tripl-dabl od 31 poena, 21 skoka i 22 asistencije, čime je prvi upisao 30-20-20 učinak u istoriji lige. Tri godine ranije, u trećoj utakmici NBA finala, uništio je Majami sa 32 poena, 21 skokom i 10 asistencija na najvećoj sceni. Verovatno Jokić još nije završio sa ludim brojkama - ima tek 30 godina. Za većinu zvezda ovo je period kada postepeno počinje pad forme, ali Jokićeva istorija povreda - tačnije, njen izostanak - navodi na pitanje da li može da igra na vrhunskom nivou još osam i više godina. Njegov stil igre takođe zahteva minimalnu atletsku sposobnost, čuvajući telo od prekomernog zamora ili opterećenja", dodaje se.

"Trenutno, Jokić je projektovan da osvoji četvrtu MVP nagradu u šest godina - dominaciju kakvu nagrada nije videla još od Lebrona Džejmsa i Majkla Džordana. Ako zadrži ovaj nivo igre sve do sredine ili kasnih tridesetih, mogli bismo biti svedoci jedne od najvećih serija dominacije u istoriji NBA", zaključuje se u tekstu o Nikoli Jokiću.