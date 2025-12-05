Barselona se javila videom trojke Kevina Pantera sa prošlog meča sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Instagram/fcbbasket/Printscreen

Crvena zvezda dočekuje Barselonu od 20 časova u Evroligi, a prošli put smo u meču ova dva rivala u "Beogradskoj areni" gledali pravu dramu. Meč je završen pobedom Barselone posle produžetka, a heroj pobede gostiju bio je Kevin Panter.

Amerikanac koji je prvo nastupao za Crvenu zvezdu, da bi kasnije bio kapiten Partizana završio je ovaj meč sa 26 poena, kapo najefikasniji, dok je kod Crvene zvezde Jago dos Santos postigao 23.

Ipak ne bi meč ni otišao u produžetak da nije bilo njega i trojke koju nepostigao u jednom od poslednjih napada duela odigranog u oktobru prošle godine.

Šta je uradio Kevin Panter?

Na 15 sekundi do kraja meča bilo je 82:81 za Crvenu zvezdu, a Barselona je imala loptu. Ona je otišla pravo u ruke Panteru koji je rešio da sve sam rešava. Igrala se izolacija za njega i to uspešno na kraju.

Posle nekoliko driblinga otišao je korak unazad i šutnuo. Ognjen Dobrić ga je ispratio, digao ruke, ali ušla je ta lopta u koš, a to je najbolje video sadašnji košarkaš Partizana Džabari Parker. Podsetite se:

Šta se na kraju desilo?

Iako su prerano slavili pobedu igrači Barselone, na kraju je Kevin Panter doneo trijumf. Jago dos Santos je na četiri sekunde do kraja izjednačio na 84:84 i posle promašaja Pantera igrali su se produžeci. Dao je kapiten Barse osam poena u dodatnih pet minuta i tako doneo trijumf.

