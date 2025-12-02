Košarkaški klub Partizan zvanično je imenovao Žarka Paspalja za novog sportskog direktora.

Izvor: MN Press

KK Partizan zvanično je imenovao Žarka Paspalja za novog sportskog direktora. Nekadašnji proslavljeni košarkaš crno-bijelih preuzeće funkciju koju je do sada obavljao Zoran Savić.

Klub je istakao da će za sada tim voditi Mirko Ocokoljić, a sada se očekuje da se Paspalj pozabavi pitanjem trajnog rješenja na klupi crno-bijelih. U svom najnovijem TV gostovanju predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je istakao da će pitanje trenera biti riješeno kada dođe novi sportski direktor. Saopštenje kluba prenosimo u cijelosti.

"Upravni odbor KK Partizan Mozzart Bet, sastao se ovog popodneva u prostorijama Kluba kako bi donio strateške odluke za funkcionisanje u situaciji nakon neopozive ostavke trenera Željka Obradovića i odlaska sportskog direktora Zorana Savića. Uz prisustvo većine članova UO, konstatovane su nove okolnosti i usvojen pravac u radu sportskog sektora crno-bijelih.

Na prijedlog predsjednika Ostoje Mijailovića, prisutni članovi UO su jednoglasno izabrali Žarka Paspalja za novog sportskog direktora KK Partizan. Legendarni košarkaški as i sportski funkcioner, na taj način se vratio u svoj Partizan, da u teškim trenucima bude na čelu sportskog sektora i svoje bogato znanje i iskustvo stavi u službu rješavanja svih otvorenih pitanja. Žarko Paspalj od strane Upravnog odbora uživa punu podršku u odabiru svojih saradnika, pronalaženju rešenja na poziciji trenera i stvaranju uslova da klub napravi rezultatski iskorak u odnosu na dosadašnji tok sezone.

Do izbora novog šefa stručnog štaba, ekipu će sa klupe predvoditi trener Mirko Ocokoljić. Upravni odbor KK Partizan ovim putem upućuje apel svim predstavnicima medija, kao i svim ljudima koji putem društvenih mreža imaju uticaj na kreiranje atmosfere u javnosti, da ne objavljuju neprovjerene ili lažne informacije i da na pameti imaju kako KK Partizan u četvrtak ima utakmicu protiv Bajerna, a da nedugo zatim predstoji i derbi protiv Crvene zvezde. Mole se svi koji vole Partizan da ne raspiruju nikakvu vrstu netrpeljivosti, i ne podstiču na nasilnu eskalaciju ili druge radnje koje mogu nanijeti nenadoknadivu štetu klubu", navodi se u saopštenju.