Ostoja Mijailović prepustiće izbor novog trenera Partizana Žarku Paspalju, a čini se da je to put ka angažovanju Andree Trinkijerija umjesto Željka Obradovića.

Izvor: MN Press

Ostoja Mijailović otkrio je mnoge nepoznate detalje o ostavci Željka Obradovića u Partizanu, a zatim najavio i prvi potez kluba u novoj eri koja je zvanično počela. To će biti imenovanje Žarka Paspalja za novog sportskog direktora Partizana, odnosno to će biti prijedlog Ostoje Mijalovića članovima Upravnog odbora koji će gotovo sigurno biti prihvaćen - prosto jer u ovom trenutku i nema drugog kandidata za nasljednika Zorana Savića.

"Da li će to biti Paspalj? Kada bude izabran, ja ću reći da je to Paspalj zvanično. Moj prijedlog biće Žarko Paspalj...", naglasio je Ostoja Mijailović, naglasivši potom da tek poslije tog koraka kreću pregovori oko trenera i da će ga birati Paspalj: "Želim da sljedeće nedjelje postavimo sportskog direktora i da se on bavi trenerom".

Za sada, dok ne dođe do izbora Paspalja za sportskog direktora, ekipu će voditi Aleksandar Matović koji je i ranije imao ulogu "vatrogasca" u Partizanu, a potom počinje potraga za nasljednikom Željka Obradovića. A tu već postoji "prvi pik".

Sportski direktor je spona između rukovodstva i igrača, pa stoga ima logike zašto je Partizan kontaktirao svoju legendu koja treba da smiri napetosti u klubu. Igrači su nervozni, nervozna je i uprava, a Žarko Paspalj treba da "nađe žicu" i balansira između dvije strane - za početak tako što će pogoditi sa izborom trenera.

Za sada se dosta kandidata spominjalo u javnosti, međutim nekako je ime Andree Trinkijerija za sada najzvučnije i čini se da je i dalje najveća šansa da se Italijan vrati na klupu Partizana.

Ipak, nije u najboljim odnosima sa Ostojom Mijailovićem, koji je i rekao da njih dvojica nisu u kontaktu od odlaska iz kluba i tužbe:

"Trinkijerija sam posljednji put vidio kada je podnio ostavku u Partizanu. Nema roka, imamo stručni štab", naglasio je predsjednik kluba u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić".

Iz tog razloga, upravo bi Paspalj trebalo da bude spona u pregovorima sa Trinkijerijem, a na svojoj strani ima i jedan ozbiljan as u rukavu.

Taj adut su igrački dani - Andrea Trinkijeri je mnogo puta u intervjuima ispričao da mu je Žarko Paspalj omiljeni košarkaš svih vremena, pa bi to moglo da "omekša" Italijana u pregovorima o povratku u Partizan. Naravno, tu je i ljubav prema Grobarima, nezavršen posao u crno-bijelom...

“Svi su mu rekli ‘dobrodošao’, bilo je ono. Srce mi se napunilo. Žarko Paspalj je moj omiljeni igrač svih vremena", rekao je Trinkijeri po dolasku u Partizan 2018. godine, dok je i slavni košarkaš tada podržao njegov dolazak.

"Partizan prolazi kroz neku vrstu krize koju sanira na najbolji mogući način. Čini mi se da je veliki potez dovođenje Andree Trinkijerija, sjajan je trener i čovjek. Koji je domet ove godine, stvarno ne mogu da procijenim, jer je liga izjednačena. Čini mi se da je samo Crvena zvezda trenutno dosta bolja od ostalih, dobro djeluje, ali do plej-ofa svašta može da se promijeni. Partizan ide dobrim putem, a da li će se vratiti na vrh sad ili za dvije godine, to ćemo da vidimo. Mi, kao navijači crno-bijelih, strpljivi smo i jedva čekamo da se to desi", pričao je tada Paspalj koji je u više navrata potom i hvalio Italijana.