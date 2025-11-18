Čima Moneke pričao je o korišćenju telefona u svlačionici poslije izjave koju je dao Željko Obradović nakon poraza u Evroligi.

Izjava Željka Obradovića o korišćenju telefona u svlačionici Partizana i ponašanju igrača privukla je ogromnu pažnju. Tako je pitanje o tome dobio košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke, koji je gostovao u jednom podkastu.

"Dešava se u svim svlačionicama. Ne radi niko to kada trener uđe, ali u nekom momentu svi gledaju telefone. Ne u smislu da odgovaraš na poruke ili da zoveš nekoga, već da napraviš pauzu i da se udaljiš od svega, da se osvježiš", počeo je Moneke obrazloženje u podkastu "Amerikanos 24".

Objasnio je detaljno i kada on voli da koristi telefon u svlačionici i zašto.

"Lično, ako imam loše poluvrijeme ili problem sa faulovima, napravim korak nazad da se resetujem. Provjerim telefon, pogledam notifikacije, statistiku. Pogledam telefon prije utakmice. Jednostavno je tako", zaključio je Moneke koji je potvrdio i da će igrati protiv Valensije.

Poslije poraza od Asvela u Francuskoj, sedmog u 11 utakmica u Evroligi, Željko Obradović bio je vidno ljut. U izjavi poslije meča za "Arenu sport" pričao je baš o tom detalju sa telefonima.

"Pojedini igrači treba da se zapitaju što je tako loše počeo meč. Bilo je sramno. Dolazi veliki broj ljudi koji nas prati i hoće da gledaju tim koji se bori i koji mora da ima želju. Igrači ne razmišljaju o utakmici. Pred meč sam ušao u svlačionicu, svi su bili na telefonima. Ponašaju se nenormalno. Ne mogu da shvatim. Uvijek ću da preuzmem odgovornost, ali ne mogu da shvatim. Poslije meča je slika bila ista, ne znam više kako da reagujem. Pokušao sam sa izmjenama...", rekao je Obradović tada.