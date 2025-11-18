Budućnost večeras u "Mtel dvorani Morača" pregazila Ulm - 101:71

Izvor: KK Budućnost Voli

"Plavi" su večeras u Podgorici savladali Ulm (101:71) i upisali najubjedljiviju pobjedu ove sezone.

"Čestitke igračima, odigrali smo dobru utakmicu. Svi smo se pribojavali ovog meča zbog nekih povreda. Mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali mekano, dozvolili neke lake šuteve, pogotovo u posljednjim sekundama. Primili smo mnogo poena, ali smo u trećoj četvrtini odigrali odbranu na nivou i to je odlučilo utakmicu. Drago mi je zbog nekih igrača što su dobili veću šansu, drago mi je što se Jogi Ferel vratio. Moramo da odmorimo i idemo dalje", rekao je nakon meča trener "plavih", Andrej Žakelj.

Budućnost će u nedjelju (12) u ABA ligi gostovati Megi, a onda slijedi reprezentativna pauza. Nakon pauze prvi meč je sa Burgom u Evrokupu (5. decembar).

"Tako je, kako je. Na to ne možemo da utičemo. Igrači idu u reprezentaciju. Imaćemo nekoliko treninga prije utakmice sa Burgom u gostima, ali nećemo plakati. Neke igrače moramo da odmorimo, neki moraju da se oporave od povreda, a onda kad se okupimo da izvučemo maksimum. Vidjećemo kako ćemo reagovati poslije pauze", kazao je Žakelj.

Večeras se nakon povrede vratio Jogi Ferel, dok je Džejms Tompson i dalje van terena.

"Tompson ima rupturu. Oporavak ide dobro, ali treba vremena. Nadam se da će poslije pauze moći da trenira", zaključio je Žakelj.





